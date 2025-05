El Líder de Irán: Los musulmanes no deben permitir que se olvide la causa palestina

Miles de trabajadores de todo el país se reunieron este sábado por la mañana con el Líder Supremo de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyed Ali Jameneí, en la Husseiniya del Imam Jomeini en Teherán.

Los puntos más destacados de su discurso en este encuentro son los siguientes:

“El uso de políticas malintencionadas que hoy se aplican en el mundo contra los pueblos busca que se olviden los asuntos relacionados con Palestina. Los pueblos musulmanes no deben permitirlo; no deben permitirlo. A través de rumores, diversas declaraciones, y la introducción de nuevos temas sin relación ni sentido, intentan desviar la atención de la cuestión palestina. Las mentes no deben apartarse del tema de Palestina”.

“El crimen que el régimen sionista está cometiendo en Gaza, en Palestina, no es algo que se pueda ignorar. El mundo entero debe oponerse a ello”.

“Deben enfrentarse tanto al propio régimen sionista como a sus partidarios... Los estadounidenses, literalmente, los apoyan. Ahora bien, en el ámbito político se dicen cosas, se hacen declaraciones que podrían dar la impresión contraria, pero la realidad no es esa. La verdad es que el oprimido pueblo palestino, la gente sufriente de Gaza, hoy no solo se enfrenta al régimen sionista, sino también a Estados Unidos y al Reino Unido”.

“Yo creo firmemente que, con la gracia divina, con la gloria y la majestad de Dios, Palestina vencerá a los ocupantes sionistas. Esto ocurrirá”.

“La falsedad tiene un breve periodo de exhibición; brilla unos días, pero está destinado a desaparecer, sin duda se irá, no hay duda de ello. Estas apariencias que se ven ahora, las acciones que llevan a cabo, los avances que logran en Siria y en otros lugares, no son señales de fuerza, sino señales de debilidad, y con la voluntad de Dios, causarán aún más debilitamiento”.

“Esperamos que el pueblo de Irán y todas las naciones creyentes vean con sus propios ojos ese día, el día de la victoria de Palestina sobre los agresores y usurpadores”.

