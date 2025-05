Más de 380 figuras del cine condenan “genocidio” en Gaza en carta abierta 

La carta, difundida en el diario “Libération” y la revista “Variety”, fue impulsada por grupos pro-palestinos y afirma: “No podemos permanecer en silencio mientras se lleva a cabo un genocidio en Gaza”. Entre los firmantes destacan actores como Richard Gere y Susan Sarandon, así como el director español Pedro Almodóvar y el cineasta sueco Ruben Östlund, ganador en Cannes.

Los signatarios también condenaron la muerte de Fatima Hassouna, una fotoperiodista de 25 años que fue asesinada junto a diez familiares en un bombardeo israelí en el norte de Gaza el mes pasado. Hassouna era protagonista del documental “Take Your Hands Off My Soul”, dirigido por Sepideh Farsi, que se estrenará este jueves en el Festival de Cannes.

El ataque que acabó con la vida de Hassouna ocurrió un día después de que se anunciara la selección del documental en el festival. La película retrata su vida y trabajo en medio del conflicto en Gaza.

La carta no solo critica la violencia en Gaza, sino que también cuestiona la inacción internacional ante una crisis humanitaria. El texto coincide con el inicio del prestigioso festival, donde el conflicto israelí-palestino ha centrado parte del debate.