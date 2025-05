Pezeshkian: Irán busca la paz, no la guerra

En declaraciones efectuadas en una reunión con activistas económicos e inversionistas de la provincia de Kermanshah, el mandatario persa al referirse a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, subrayó: “Nosotros buscamos la paz, no la guerra; ellos son los promotores de la guerra. Dentro del país y con nuestros vecinos buscamos paz y tranquilidad; con Azerbaiyán, Rusia, Afganistán, Pakistán, Irak y Arabia Saudita buscamos fraternidad e igualdad. Arabia Saudita es un país islámico y el Islam surgió de allí. ¿Cómo podríamos estar en conflicto entre nosotros? Pero Trump quiere poner a Arabia Saudita de un lado y a nosotros del otro”.

“Él quiere generar inestabilidad en la región, pero nosotros no le permitiremos hacerlo”, agregó.

“Si tenemos la voluntad y determinación necesarias, y confiamos en nuestras capacidades, podemos lograr cualquier objetivo. Trump cree que puede amenazarnos, imponernos sanciones y hablar de derechos humanos, mientras sus políticas han provocado inestabilidad y crímenes en la región”, afirmó.

Asimismo, añadió: “¿Quién se atrevió a matar así a 60 mil personas inocentes en Gaza? ¿Quién se atrevió a cortar el agua, el pan y los medicamentos a todo un pueblo? Ellos hablan de derechos humanos, y si por un error nuestro —o según su punto de vista— ocurre un problema en Irán, arman un escándalo mundial acusándonos de violar los derechos humanos”.

Afirmó que está en contra de la vulneración de los derechos de cualquier ser humano, y añadió: “No digo que no tengamos fallos, pero ustedes, cobardes, están cometiendo genocidio ante los ojos del mundo. ¡No hablen de derechos humanos! Dicen que buscan la paz y la tranquilidad, pero a la vez se jactan de fabricar las mejores bombas y armas. ¿Para qué han hecho eso? ¿Para matar seres humanos? ¿Nos consideran una amenaza mientras se presentan como garantes de seguridad? Venden armas a los países de la región y provocan guerras, porque si no lo hicieran, no podrían vender su equipo militar”.

Finalmente, Pezeshkian consideró a Irán y los países de la región como amigos, hermanos y familiares, y destacó: “Kurdistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Beluchistán, todos formamos una sola familia, pero ellos quieren que nos peleemos entre nosotros para así asegurar sus propios intereses. Nosotros no nos pelearemos, porque consideramos hermanos a los pueblos de la región. Si abrimos el comercio y las fronteras con participación conjunta, crearemos un gran mercado en la región que garantizará la seguridad y la paz en la zona. Esta región es para todos nosotros, no para ellos”.