Trump: Los drones iraníes son muy buenos, rápidos y letales

El mandatario estadounidense, esta mañana, durante un desayuno de trabajo con ejecutivos de grandes empresas en Doha, afirmó que Teherán “de alguna manera” ha acordado los principios del acuerdo.

“Estamos llevando a cabo negociaciones muy serias con Irán en torno a una paz duradera”, escribió la agencia France-Presse, citando a Trump.

El presidente estadounidense declaró: “Tenemos dos enfoques: uno muy bueno y otro violento. Yo no quiero optar por el segundo”.

Asimismo, al elogiar a los drones iraníes por ser “baratos” y “mortales”, dijo: “Le pedí a una de las empresas (estadounidenses) que produjera una gran cantidad de drones. Los iraníes fabrican drones buenos por entre 35.000 y 40.000 dólares”.

“Dos semanas después, esa empresa me informó que había fabricado un dron que costaba 41 millones de dólares. Les dije que eso no era lo que quería, me refería a un dron que costara como máximo entre 35.000 y 40.000 dólares. (Estos drones) son muy buenos, rápidos, letales y aterradores”, agregó.