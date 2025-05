Ayatolá Jamenei: Irán no esperará el permiso de nadie para el enriquecimiento

En el primer aniversario del martirio del presidente mártir Raisi y sus acompañantes, se celebró una ceremonia en honor a los mártires del servicio con la presencia de los jefes de los tres poderes, funcionarios del sistema, y un grupo de las respetadas familias de los mártires y diversos sectores del pueblo, en la Hussainiya del Imam Jomeini.

Los puntos más importantes del discurso del Ayatolá Jameneí en esta reunión son los siguientes:

En la primera entrevista durante su presidencia, un periodista le preguntó al mártir Raisi si negociaría con Estados Unidos. Él respondió claramente: "No", dijo: "No", sin ninguna ambigüedad; y no lo hizo. No permitió que el enemigo pudiera decir que, mediante amenazas, sobornos o engaños, logró llevar a Irán a la mesa de negociaciones; no lo permitió.

La insistencia de las partes en negociar directamente se debe a esto. Una gran parte de la razón es que él no lo permitió. Claro que hubo conversaciones indirectas, como ahora, pero no llegaron a ningún resultado, y no creemos que ahora vayan a tenerlo”, ha recordado el Líder. No sabemos qué pasará.

