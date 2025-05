Vicepresidente: Irán no recibe órdenes de nadie en su estrategia de desarrollo científico-tecnológico

Mohammad Reza Aref, esta mañana (miércoles), en la sesión del gabinete, señaló que las recientes declaraciones de los líderes estadounidenses sobre el enriquecimiento cero de Irán no son nuevas ni serán las últimas, y afirmó: “Si hubiéramos buscado la no proliferación en nuestro propio territorio, no habría sido necesario soportar décadas de sanciones severas e injustas por parte de EEUU”.

El vicepresidente iraní señaló que las declaraciones de los funcionarios estadounidenses son contradictorias, ya que en las negociaciones indirectas plantean ciertos puntos sobre el enriquecimiento, pero fuera de la mesa de negociaciones, bajo la influencia del ambiente mediático o con el objetivo de satisfacer al régimen sionista, expresan cosas completamente distintas.

“La República Islámica de Irán sigue el mismo camino definido en las negociaciones indirectas, y la línea roja del Sistema de la República Islámica es el enriquecimiento en el territorio iraní. No buscamos armas nucleares, pero utilizaremos toda la capacidad nuclear del país, al igual que otras tecnologías, con fines de desarrollo y progreso”, concluyó Aref.