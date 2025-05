Araqchi: El éxito en eludir las sanciones decepciona a los sancionadores y ayuda a los negociadores

“La labor de nuestra Subsecretaría de Asuntos Económicos y de nuestras embajadas en el extranjero, que tienen como parte de su misión la diplomacia económica, es abrir caminos, eliminar obstáculos y romper estos bloqueos. Uno de estos obstáculos, por supuesto, son las sanciones, y todos reconocemos que las sanciones representan una gran barrera. La responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores es trabajar para levantar esas sanciones, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora; es una de nuestras principales tareas. Sin embargo, la eliminación de obstáculos no se limita solo a las sanciones; existen otras barreras cuya solución, como ha señalado el Líder Supremo, está en nuestras propias manos. El levantamiento de sanciones debe lograrse a través de la negociación, y la otra parte debe levantarlas. Pero neutralizar y eludir las sanciones es una tarea que nos corresponde a nosotros y está completamente en nuestras manos. Nuestras representaciones en el extranjero y nuestros embajadores tienen el deber de ayudarles a ustedes a encontrar caminos alternativos y no sujetos a sanciones, para que podamos neutralizarlas, o en términos prácticos, eludirlas. Como ministro de Asuntos Exteriores, les digo que cuanto más exitosos sean en la neutralización de las sanciones, más frustrarán a quienes las imponen, y con ello, nos ayudarán directamente en el proceso de negociación”, dijo Araqchi.

“Si queremos que las negociaciones con los sancionadores avancen bien, debemos hacer que pierdan la esperanza en el uso de las sanciones como herramienta, tal como ya lo hemos logrado en parte. ¿Por qué creen que están negociando con nosotros? Porque han perdido la esperanza de que sus sanciones opresivas logren arrodillar al pueblo y al gobierno de Irán. Si estuvieran seguros de que lo lograrían, no negociarían; simplemente esperarían dos, tres o seis meses más hasta que nos rindiéramos. Pero han visto que eso no ocurre, y eso se debe a la resistencia del pueblo iraní y al esfuerzo de personas como ustedes —que han abierto caminos, eludido sanciones, abastecido las necesidades del pueblo iraní, importado los bienes requeridos y proporcionado las divisas necesarias. No digo que las sanciones no hayan traído dificultades, ni que no hayan generado escasez o provocado costos y presiones. Pero gracias al esfuerzo de los iraníes, del pueblo, de los comerciantes y empresarios, todos hemos unido fuerzas y no hemos permitido que las sanciones nos paralicen”, añadió.

“¿Recuerdan que en un momento dijeron que aplicarían sanciones paralizantes contra Irán? Ese deseo nunca se cumplió, aunque hoy ellos mismos admiten que no queda ninguna sanción por imponer. Sin embargo, no lograron paralizar al pueblo iraní. Una de las responsabilidades de nuestra Subsecretaría de Asuntos Económicos es precisamente ayudarlos a ustedes en este camino”, agregó.

