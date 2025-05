FFAA de Irán: Responderemos con firmeza a cualquier amenaza o acción equivocada 

Teherán, IRNA- El ministro iraní de Exteriores, en relación con las negociaciones con EEUU y el marco del JCPOA, declaró: “El Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) ya no es funcional, pero esto no significa que esté muerto; más bien aún no ha desaparecido por completo y existe la posibilidad de su reactivación. Sin embargo, incluso si se reactiva, ya no proporcionará los beneficios anteriores para nosotros”.