Portavoz iraní: No renunciaremos al enriquecimiento

Frederik Pleitgen, reportero de la cadena estadounidense CNN, entrevistó ayer en la sede de la Cancillería de Irán a Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, y le preguntó: "Parece que el presidente Trump es muy optimista respecto a las negociaciones nucleares entre su gobierno e Irán. ¿Cuál es su opinión sobre el progreso de las conversaciones?"

Baqaei respondió: "Si el objetivo es asegurar que el programa nuclear de Irán no tenga fines militares, creo que eso se puede lograr fácilmente. Pero si la intención es privar a los iraníes de su derecho a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, entonces pienso que eso será muy problemático, al punto de poner en desafío todo el proceso".

Pleitgen preguntó: "¿Cree usted que el gobierno de Trump y su negociador, Witkoff, reconocen y comprenden esto?"

El vocero persa respondió: "El hecho de que hasta ahora hayamos seguido dialogando indica que somos conscientes de que existe cierto nivel de entendimiento que Irán, bajo ninguna circunstancia, puede renunciar a su derecho a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento."

El periodista de CNN preguntó: "¿Cómo cree usted que se puede alcanzar un compromiso?"

Baqaei dijo: "Creo que querer es poder. No hay solo una, sino muchas vías para lograrlo. Por nuestra parte, porque sabemos que nuestro programa nuclear es completamente pacífico".

Pleitgen preguntó: "Parece que el presidente Trump también insinúa que la alternativa al acuerdo sería una acción militar por parte de EEUU e Israel. ¿Sienten esa presión en las negociaciones? ¿Cuál es la opinión de Irán ante tales amenazas?"

Baqaei respondió: "Esas amenazas ciertamente no son útiles. Los iraníes no ceden ante ningún tipo de presión. A lo largo del siglo pasado y más allá, hemos demostrado repetidamente que los iraníes no responden positivamente a la coerción ni a la presión. Por lo tanto, frente a este tipo de retórica, los iraníes estarán unidos, y sin duda defenderemos nuestra seguridad nacional".

Con la mediación de Omán, Irán y EEUU celebraron cinco rondas de conversaciones en Mascate y Roma los días 12, 19 y 26 de abril, así como el 11 y 23 de mayo con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones a Teherán.