Araqchi: Que Occidente diga que Irán no debe tener enriquecimiento es una forma de imponer su hegemonía

En declaraciones efectuadas hoy desde el mausoleo del Imam Joemini, Araqchi agregó: “Dicen que no debemos tener enriquecimiento simplemente porque están preocupados; pero ¿acaso esta preocupación es una razón legítima para privarnos de un derecho legal y legítimo? Solo porque ellos están preocupados, ¿el pueblo iraní no debe enriquecer (uranio)? Esto no es aceptable para el pueblo de Irán, porque sería aceptar la dominación de otros. Más allá de si necesitamos o no el enriquecimiento —y lo necesitamos—, que algunos quieran imponernos la prohibición del enriquecimiento solo porque se consideran potencias o dominantes poruq están preocupados, no es algo que ningún iraní pueda aceptar”.

El ministro de Asuntos Exteriores, reiterando que desde el punto de vista de Irán las armas nucleares son rechazables, afirmó: "Nosotros también somos abanderados en la negación de las armas nucleares, lo hemos sido y lo seguimos siendo, y en este tema compartimos postura con los países occidentales".

"Aunque ellos están obligados por el TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear) a renunciar y eliminar sus armas nucleares, nunca han cumplido con este compromiso; al contrario, están actuando en sentido opuesto. Su preocupación no les da derecho a privar al pueblo iraní y a las futuras generaciones iraníes de un derecho que el derecho internacional les ha otorgado", agregó.

Asimismo, afirmó: "Este ha sido uno de nuestros ejes principales en seguimiento de la cuestión nuclear, y la energía nuclear es un derecho inalienable del pueblo iraní. Aunque muchos otros temas también son derechos del pueblo iraní, cada uno de ellos tiene su propia importancia y valor".

El jefe de la Diplomacia persa subrayó que la postura de la República Islámica de Irán sobre la cuestión nuclear es completamente clara y dijo: "Continuaremos con esta firmeza, guiados por las directrices del Líder Supremo, que se derivan de los principios de la política exterior establecidos por el Imán Jomeiní (que descanse en paz)".

Araqchi enfatizó: "Nos consideramos soldados del Imán Jomeiní (que en paz descanse) y también del Líder de la Revolución, y esperamos ser soldados dignos".

El canciller persa, refiriéndose a las negociaciones en curso entre Irán y EEUU, declaró: “Además del aspecto técnico y económico del tema, en las negociaciones nucleares, especialmente en lo relacionado con el enriquecimiento, en mi opinión, hay otro eje importante que se refiere al rechazo de la dominación. Este asunto ha sido, tanto en negociaciones pasadas como en las actuales, uno de los principios y líneas estratégicas fundamentales de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores”.

Araqchi, junto a un grupo de funcionarios de la Cancillería persa, este sábado 31 de mayo, en vísperas del aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini (que descanse en paz), renovaron su lealtad a los nobles ideales del fundador de la República Islámica, al visitar su mausoleo en Teherán.