Irán dará una respuesta adecuada a cualquier posible abuso de su paciencia

Teherán, IRNA- El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, en una respuesta detallada al informe del director general del Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, escribió: Mientras las actividades nucleares de los países estén bajo la supervisión de la AIEA, no hay motivo de preocupación. Tampoco existe ninguna restricción en cuanto al nivel de enriquecimiento según los documentos de la AIEA; la única limitación es que no se desvíe hacia fines no pacíficos.

El director general de la Agencia ha citado como fundamento la resolución de noviembre de 2024, la cual le encomendó la elaboración de este informe. Lamentablemente, esta es la misma resolución que fue aprobada en el Consejo de Gobernadores por tres países europeos y Estados Unidos, en un acto político y sin consenso, sin tener en cuenta los logros del viaje del director general a Irán. Es lamentable que el director general no haya hecho ninguna mención en su informe a esta desatención de dichos países hacia el verdadero mandato de la resolución. En todo el informe no hay ningún punto ambiguo en relación con las actividades nucleares actuales de Irán ni desviación alguna en las actividades o materiales nucleares. Irán ha proporcionado las explicaciones necesarias respecto a las acusaciones sobre Varamin y Torquzabad. La Agencia se ha convertido en una herramienta para ejercer presión sobre Irán. La exageración de dos asuntos alegados y la manifestación excesiva de preocupación al respecto no son más que un pretexto para crear una preocupación artificial. No existe ninguna restricción respecto al nivel de enriquecimiento según los documentos de la Agencia. El director general de la Agencia no tiene ningún derecho, ni siquiera obligación, de presentar una actividad legítima como una actividad preocupante. Esta acción del señor Grossi es completamente una acción política. Grossi debe rendir cuentas por su acción política alineada con los intereses de ciertos países en particular. 120 inspectores de la Agencia trabajan en la oficina de verificación en Irán. Es lamentable que el señor Grossi ignore la labor de 120 inspectores de diferentes nacionalidades en Irán y reduzca la capacidad y competencia de la Agencia a solo un pequeño número de inspectores con ciudadanía de tres países europeos. El silencio mortal de la Agencia y de los países occidentales ante el régimen de Israel es un claro ejemplo de politización. ¿Qué significa que la Agencia no haya encontrado ninguna desviación ni problema en los asuntos de salvaguardias actuales relacionados con las actividades y materiales nucleares de Irán, y haya centrado su atención en temas cerrados del pasado? Irán ha cumplido con todas sus obligaciones hasta ahora. El costo que ha asumido hasta ahora ha sido para mantener la dignidad, el orgullo, el progreso y la resistencia frente a la intimidación y los intentos de algunos países específicos por ejercer dominio. Si estos países intentan aprovecharse de la paciencia de Irán y continúan por su camino equivocado, Irán se verá obligado, de acuerdo con las circunstancias, desarrollos y acciones de las otras partes, a tomar decisiones adecuadas e implementarlas, y la responsabilidad, consecuencias y repercusiones recaerán sobre esos países. 9490**