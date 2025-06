Ataque con misiles desde Yemen activa alertas en 300 asentamientos israelíes

Teherán, IRNA- El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, en una respuesta detallada al informe del director general del Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, escribió: Mientras las actividades nucleares de los países estén bajo la supervisión de la AIEA, no hay motivo de preocupación. Tampoco existe ninguna restricción en cuanto al nivel de enriquecimiento según los documentos de la AIEA; la única limitación es que no se desvíe hacia fines no pacíficos.