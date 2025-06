Presidente de OEAI: El enriquecimiento de uranio es “línea roja” de Irán y “no tiene alternativas”

Eslami subrayó que el enriquecimiento de uranio es un “línea roja” para Irán y una “necesidad fundamental” para su desarrollo tecnológico. "Nadie puede negar este derecho, que está sujeto a marcos regulatorios específicos", afirmó durante un discurso en Teherán. Para ilustrar su postura, comparó la situación con un país al que se le permitiera tener redes eléctricas, pero no plantas generadoras: “¿Acaso es lógico?”, cuestionó.

El titular de la OEAI explicó que el enriquecimiento es “indispensable” para aplicaciones civiles, como la producción de radiofármacos, sistemas de instrumentación nuclear y detectores. "Sin separación de isótopos —que comienza con el enriquecimiento—, no podríamos ofrecer servicios avanzados a la sociedad", destacó. Reiteró que este proceso no solo es un derecho soberano bajo el Tratado de No Proliferación (TNP), sino también un pilar para la autonomía científica del país.

Sobre las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Eslami aseguró que Irán cumple con sus obligaciones de salvaguardias y permite revisiones "programadas y sorpresa" en sus instalaciones. "Somos parte del TNP y todo sitio sujeto a normas de salvaguardias está bajo cámaras y monitoreo", declaró.

El funcionario también diferenció entre los compromisos del JCPOA (acuerdo nuclear de 2015) y las obligaciones bajo el TNP: "Las salvaguardias son inherentes a todo miembro de la AIEA. Irán las respeta, pero el JCPOA fue un acuerdo político adicional".