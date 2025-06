Canciller Araqchi: Irán prepara su respuesta a la propuesta nuclear de EE.UU.

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, informó este lunes durante una reunión de gabinete que su gobierno está preparando una respuesta a una propuesta enviada por Estados Unidos mediante Omán.

La carta, entregada el sábado por el canciller omaní, Badr al-Busaidi, durante una visita a Teherán, contiene elementos para reactivar las negociaciones nucleares. Araqchi aseguró que Irán responderá “en línea con sus principios, intereses nacionales y los derechos de su pueblo”.

La propuesta estadounidense, elaborada por el enviado especial de Donald Trump, incluye exigencias clave como el cese del enriquecimiento de uranio y la formación de un consorcio regional —con participación de Arabia Saudí, otros países árabes y EE.UU.— para gestionar materiales nucleares.

Según fuentes citadas por The New York Times, el documento no es un borrador completo de acuerdo, sino un marco inicial. El acercamiento se produce mientras Trump insiste en que un pacto podría lograse “en un futuro cercano”.