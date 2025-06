Irán advierte al OIEA por posibles medidas políticas en su contra

En reuniones separadas este martes con embajadores de 17 países miembros de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como con los representantes de Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido, Qaribabadi expuso la postura iraní sobre el próximo informe del director general del organismo y la sesión del Consejo. El funcionario subrayó que Irán “cumple con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”, aplica el Acuerdo de Salvaguardias y mantiene una “amplia cooperación” con el OIEA.

Sin embargo, advirtió que decisiones basadas en "acusaciones no probadas de hace dos décadas" —en alusión a supuestas actividades nucleares pasadas— pondrían en riesgo la colaboración actual. "Irán no ha alterado sus compromisos pese al asesinato de científicos, sabotajes a instalaciones y amenazas militares, pero esta situación no es sostenible", afirmó, criticando el incumplimiento de las potencias miembros del JCPOA (Acuerdo Nuclear de 2015).

Qaribabadi instó a rechazar medidas que “obstaculicen la cooperación” y recomendó adoptar un “enfoque constructivo”. La advertencia se produce en un contexto de tensiones, mientras el Occidente ha aumentado las presiones para limitar el programa nuclear iraní.