Grossi enfatiza la necesidad de apoyar la vía diplomática en el asunto nuclear de Irán

En una entrevista con la agencia de noticias Associated Press, Grossi declaró: “En mi opinión, ambas partes desean alcanzar un acuerdo. Por supuesto, esto no significa que llegar a un acuerdo sea fácil, pero el hecho de que ambas partes lo deseen es una gran ventaja”.

“Durante mi larga trayectoria en la diplomacia, he participado en negociaciones en las que no siempre era así que las partes presentes realmente quisieran llegar a un acuerdo; a veces se sentaban a la mesa porque no tenían otra opción. Sin embargo, en ocasiones, su objetivo al participar en las negociaciones era desviar el proceso o incluso hacer que fracasara”, añadió.

“Cuando hablé con Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, percibí el deseo del presidente de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo. Por otro lado, al conversar con Masud Pezeshkian, presidente de Irán, y Abás Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores, también me di cuenta de que ellos comparten ese mismo interés”, agregó.

“No olviden que las negociaciones directas con EEUU son difíciles para la parte iraní. Tradicionalmente, se han mostrado reacios a dialogar directamente con EEUU, y a diferencia del pasado, cuando había una mesa más grande, estaban China, Rusia y los europeos, ahora las conversaciones son uno a uno”, recordó.

Al señalar que hay que esperar el resultado del proceso de negociaciones, Grossi enfatizó: “Pero lo importante es que apoyemos a ambas partes”.

