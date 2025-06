El jefe de la OEAI: No nos rendiremos ante presiones políticas irregulares

En vísperas de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y ante el intento de tres países europeos y Estados Unidos de aprobar una resolución contra Irán, en una entrevista con la cadena Al Araby de Catar, dijo: “Cada país tiene derechos y la AIEA tiene responsabilidades, pero lamentablemente esta Agencia y otras entidades internacionales han perdido su credibilidad en los últimos años porque están bajo la hegemonía unilateral de Estados Unidos, y su modo de operar es en la práctica la ejecución de las órdenes de Estados Unidos y no de las leyes, regulaciones y estatutos de la AIEA. Este es un problema que enfrenta la gente en todo el mundo. El criterio para actuar en la industria nuclear mundial son las leyes y regulaciones vigentes, que conocemos en el marco de los salvaguardias y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”.

En respuesta a la pregunta de un periodista de Al Araby sobre la insistencia de Estados Unidos en detener el enriquecimiento en Irán, también dijo: “El enriquecimiento es la base de la industria nuclear. Pero hablan como si el enriquecimiento fuera algo extraordinario, cuando en realidad no lo es. El proceso nuclear comienza con el enriquecimiento. ¿Se puede decir que queremos operar en el ámbito nuclear pero no tener combustible? El combustible es esencial para la investigación y para todos los servicios relacionados con la energía nuclear, incluyendo los reactores y la generación de electricidad. Lo necesitamos. Nuestro país está sancionado, no cooperan con nosotros ni nos apoyan. Incluso la AIEA, salvo en asuntos relacionados con la seguridad, no colabora con Irán en otros aspectos de la tecnología nuclear. Si estuvieran en el lugar de Irán, ¿qué harían? Ustedes mismos lo lograrían mediante la investigación”.

“Tenemos un gran pueblo y un recurso humano competente, digno y abundante, que es sabio, capaz, motivado y comprometido. Alcanzamos esta tecnología a través de investigaciones internas; no la importamos de ningún lugar que pudiera impedirnos, y ahora la usamos en beneficio de la gente. Este mismo reactor de Teherán, frente al cual me está entrevistando, fue construido por los estadounidenses y su combustible era al 90%. Ahora que hacen escándalo por el combustible, ellos mismos lo suministraron. Más tarde, cuando ese combustible se redujo al 20%, no nos lo entregaron. Nosotros mismos lo producimos. Si no hubiéramos hecho esto, no podríamos haber realizado ninguna investigación industrial ni producir medicamentos radiactivos. Un millón de personas usan nuestros radiofármacos cada año. ¿Por qué deberíamos poner en riesgo la salud y la vida de nuestra gente y someternos a presiones políticas arbitrarias?”, afirmó.

En respuesta a una pregunta sobre la preparación técnica de la Organización de Energía Atómica para posibles escenarios futuros y considerando las decisiones políticas de las autoridades en Irán, dijo: “La organización sigue su propio camino y lo hace de manera sensata. No nos dejamos llevar por emociones ni provocaciones. Nuestro programa es claro y estructurado, y lo continuamos con determinación”.

9490**