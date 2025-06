Vicecanciller iraní: Las negociaciones entre Irán y EEUU no están en punto muerto

Han transcurrido menos de tres meses desde el inicio de las negociaciones indirectas entre la República Islámica de Irán y EEUU, con la mediación del Sultanato de Omán

Hasta ahora, se han celebrado cinco rondas de conversaciones en Mascate y Roma, y según el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, la sexta ronda de estas conversaciones se celebrará el próximo domingo en la capital de Omán.

Lo que convierte la sexta ronda en la más difícil y sensible hasta ahora es la insistencia de la delegación estadounidense en un enriquecimiento cero en Irán, frente a la firmeza de Teherán en mantener esta línea roja como inmutable e innegociable.

A continuación, se presenta un extracto de la entrevista de IRNA con Mayid Tajt-e Ravanchi, miembro del equipo negociador iraní con Estados Unidos:

¿Las negociaciones entre Irán y EEUU han llegado a un punto muerto?

No, en absoluto. Yo no considero adecuado el término “punto muerto”. En las negociaciones internacionales siempre hay altibajos. Ya sea en temas de paz y seguridad internacional o en ámbitos como el comercio global, cualquier negociación internacional tiene sus propias sensibilidades y requiere mucha paciencia y perseverancia para llegar a resultados. Por lo tanto, sacar conclusiones apresuradas sobre unas negociaciones que apenas llevan unos meses no me parece apropiado.

¿Está preparada la respuesta de Irán a la propuesta escrita de EEUU, entregada por el ministro de Exteriores de Omán a su homólogo iraní? ¿Cuándo se entregará esa respuesta a la parte omaní?

Estamos trabajando en la preparación de la respuesta, pero aún no está finalizada. Esperamos poder completarla en los próximos días.

¿En relación con el enriquecimiento dentro del territorio iraní, ha cambiado su postura la delegación estadounidense o específicamente Steve Witkoff tras la tercera ronda?

En cuanto al señor Witkoff, él mismo ha adoptado dos posturas distintas. Inicialmente habló de un enriquecimiento del 3,67%; sin embargo, unas semanas después, en una entrevista, contradijo esa declaración diciendo que Irán no necesita enriquecer. Así que más allá de lo que se haya dicho en las negociaciones, su posición pública ha sido diferente con lo que expresó anteriormente. Estas contradicciones ensombrecen y complican el ambiente de las negociaciones. Cuando estás negociando con un alto funcionario que mantiene posturas contradictorias, naturalmente eso tiene un efecto negativo.

La sexta ronda será la primera en la que expondremos nuestras opiniones sobre los documentos escritos presentados por la parte estadounidense. Si el tema del “enriquecimiento cero”, que ha sido planteado públicamente, también se menciona en las conversaciones, nuestra postura está clara y respuesta son claros.

Desde abril, Teherán y Washington han celebrado cinco rondas de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Tres rondas de negociaciones entre ambos países se celebraron en Mascate, mientras que las dos restantes se celebraron en Roma, la capital italiana.