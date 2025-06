Eslami: La afirmación de que Irán no ha cumplido con sus obligaciones en el marco de las salvaguardias es una gran mentira

Teherán, IRNA- El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, al margen de la reunión del gabinete, declaró: La afirmación de que la República Islámica de Irán no ha cumplido con sus obligaciones en el marco de las salvaguardias es una gran mentira, y no existe ningún documento que lo respalde. No se encuentra ni un solo informe de los inspectores de la AIEA que indique que Irán haya obstruido o se haya opuesto al cumplimiento de sus funciones.

“La resolución de la Junta de Gobernadores en la pasada sesión encargó al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que presentara un informe exhaustivo sobre el programa nuclear de la República Islámica de Irán. El director general ha elaborado y presentado dicho informe en cumplimiento de esa responsabilidad. Simultáneamente, tres países europeos junto con Estados Unidos, bajo la influencia del lobby sionista, han propuesto una resolución y están intentando que se apruebe”, declaró Eslami el miércoles al margen de la reunión del gabinete y ante los periodistas. “La afirmación de que la República Islámica de Irán no ha cumplido con sus obligaciones en el marco de las salvaguardias es una gran mentira, y no existe ningún documento que lo respalde. No se ha encontrado ni un solo informe de los inspectores de la AIEA que indique oposición o interferencia por parte de Irán en el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, avanzar en esta dirección y presentar informes falsos solo perjudica la credibilidad y el prestigio de una institución internacional como la Agencia”, subrayó. Refiriéndose a las amenazas del régimen sionista contra Irán, Eslami declaró: “Nuestras Fuerzas Armadas responden a las fanfarronadas y absurdos del régimen de Israel. La respuesta de las Fuerzas Armadas de Irán es clara: si ellos apuntan a los sitios nucleares de Irán, nosotros también apuntaremos a sus sitios nucleares”. En respuesta a una pregunta sobre la posible reacción de Irán ante la activación del "mecanismo de snapback" por parte de los países occidentales, Eslami dijo: “La salida del TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear) es una decisión que, de adoptarse, se tomará en el momento oportuno”. 9490**