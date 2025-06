Araqchi: Un acuerdo que garantice la continuidad de la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán está al alcance

Teherán, IRNA- El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, al margen de la reunión del gabinete, declaró: La afirmación de que la República Islámica de Irán no ha cumplido con sus obligaciones en el marco de las salvaguardias es una gran mentira, y no existe ningún documento que lo respalde. No se encuentra ni un solo informe de los inspectores de la AIEA que indique que Irán haya obstruido o se haya opuesto al cumplimiento de sus funciones.