Pezeshkian: No hemos puesto esperanzas en EEUU para resolver problemas de Irán

Ilam, IRNA– “Nosotros confiamos en Dios, no en EEUU ni en sus aliados. Esto no significa que queramos enfrentarnos al mundo, sino que queremos dialogar con él, pero no nos sometemos a la fuerza, la injusticia ni la intimidación”, ha destacado el presidente de la República Islámica de Irán, Masud Pezeshkian.

En declaraciones efectuadas este miércoles en la provincia Ilam, el mandatario persa agregó: “EEUU y Europa tratan de imponer presiones y sanciones contra Irán y nuestro pueblo. Ellos creen que pueden detenernos con sanciones y amenazas, pero nosotros, confiando en Dios Todopoderoso, no se lo permitiremos. Un pueblo y una tierra que ponen su esperanza en Dios no necesitan de nadie más”. Pezeshkian continuó diciendo: “Nosotros queremos dialogar con el mundo, pero no nos sometemos a la fuerza, la injusticia ni la intimidación. Hemos extendido la mano de hermandad y amistad a todos los países. En el decimocuarto gobierno nos hemos reunido y dialogado con nuestros vecinos, y les hemos dicho que somos hermanos”. Y al destacar que el país persa será construido gracias a los esfuerzos de sus jóvenes, élites, científicos, inversionistas e innovadores, aseguró: “EEUU no podrá mantenernos en esta situación. Viviremos con dignidad y orgullo en este país, estableceremos relaciones con nuestros vecinos y superaremos los problemas”. “No tenemos miedo de EEUU. Contamos con jóvenes, inversionistas, científicos, sabios y personas que están dispuestas a dar la vida por su país. Ellos construirán esta nación. Solo debemos permitirles aplicar su capacidad en el terreno ejecutivo. Y tengan la seguridad de que lo haremos”, concluyó el presidente iraní.