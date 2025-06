La acusación de incumplimiento por parte de Irán demuestra la mala intención de diseñadores de la resolución de AEIA

Ilam, IRNA– “Nosotros confiamos en Dios, no en EEUU ni en sus aliados. Esto no significa que queramos enfrentarnos al mundo, sino que queremos dialogar con él, pero no nos sometemos a la fuerza, la injusticia ni la intimidación”, ha destacado el presidente de la República Islámica de Irán, Masud Pezeshkian.