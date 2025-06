Araqchi: EEUU es considerado cómplice de los ataques del régimen sionista y debe asumir su responsabilidad

“Desde nuestro punto de vista, la agresión del régimen israelí contra la República Islámica de Irán nunca podría haberse llevado a cabo sin el consentimiento y apoyo de Estados Unidos. Disponemos de pruebas concluyentes que demuestran el respaldo de fuerzas estadounidenses y bases militares de EEUU en la región a los ataques perpetrados por las fuerzas militares del régimen sionista”, señaló Araqchi en una reunión con los embajadores, encargados de negocios y jefes de misiones extranjeras e internacionales residentes en Teherán (capital iraní).

“Hemos estado monitoreando estos movimientos con precisión y seguimos haciéndolo. Contamos con múltiples evidencias que muestran cómo las fuerzas estadounidenses han asistido al régimen sionista”, añadió.

Más importante aún que todas estas pruebas son las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien ha expresado abiertamente su apoyo en sus publicaciones en Twitter. Ha afirmado claramente que sin el equipamiento estadounidense, estos ataques no habrían sido posibles, y también ha indicado que están previstas futuras fases. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, Estados Unidos es cómplice de estos ataques y debe asumir su responsabilidad”, agregó.

“Por supuesto, en respuesta a los ataques del régimen sionista, hemos centrado nuestra atención en objetivos dentro del propio régimen sionista”, dijo Araqchi.

“Tenemos conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos ha estado acompañando esta acción. En los últimos dos días, a través de diversos canales, hemos recibido mensajes de Estados Unidos que afirman no haber participado ni participarían en este ataque. Sin embargo, no creemos en esta afirmación, ya que contamos con pruebas que demuestran lo contrario. Si el gobierno de Estados Unidos realmente sostiene tal postura, debe expresarla de manera clara y pública. Enviar mensajes privados no es suficiente. Es necesario que el gobierno estadounidense condene explícitamente el ataque a las instalaciones nucleares. Desde la perspectiva del derecho internacional, tal acción es condenable, y nuestra expectativa es que Estados Unidos, para demostrar su buena voluntad, condene rotundamente el ataque a instalaciones nucleares pacíficas y se distancie de este incidente”, afirmó.

9490**