La vida de un perro discapacitado que encuentra la felicidad

Qahvei (Marrón) no es un perro como cualquier otro. Privado de una de sus piernas tras un atropello en una autopista de Teherán, y después de ser operado recibe los cuidados de Said, de 30 años. Said, que vive en un pequeño apartamento, se vio obligado a atender a Marrón en la finca de un amigo. Lo alimenta dos veces al día y limpia su jaula. Marrón no permite que nadie más aparte de Said se acerque a él y lo alimente.