El Valle del Amor es uno de los atractivos turísticos más bellos y vírgenes de la provincia de Chahar Mahal y Bakhtiari, donde fluye el río Karun. Este valle se encuentra cerca de la región de Naghan, en el distrito de Kiar, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Shahrekord. El acceso al valle se realiza por la carretera que va de Shahrekord a Izeh, en dirección a las aldeas de Juzan. Según la tradición local, el nombre "Valle del Amor" se remonta a tiempos antiguos. Se dice que un enamorado y su amada vivían en lados opuestos del valle y, al no existir un puente que los uniera, no podían reunirse. Aunque no hay pruebas sólidas que confirmen esta leyenda, desde entonces la zona ha sido conocida como el Valle del Amor.