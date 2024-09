Ex ministro israelí: Estamos a un paso del fracaso estratégico

Haim Ramon, el ex ministro del régimen sionista, en una conversación con el periódico Maariv, dijo: “Tenemos que afrontar algunas verdades duras y dolorosas que las autoridades políticas y militares no se atreven a decir; Después de 11 meses de guerra, no hemos logrado ni uno solo de nuestros objetivos”. No estamos a un paso de la victoria, más bien, estamos a un paso del fracaso estratégico.