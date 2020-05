Embajador croata: Nunca debería hablarse con arrogancia e intimidación con los iraníes

En una entrevista concedida al diario croata Večernji, Drago Stambuk señaló que el objetivo de su misión diplomática es fortalecer las relaciones bilaterales entre Croacia e Irán, así como alentar, apoyar y trabajar juntos para promover las políticas pacíficas, incluso a través de la Unión Europea.

Respecto a la lucha contra el coronavirus, el enviado subrayó: "En general, Irán se ha enfrentado con éxito a esa enfermedad contagiosa. Irán cuenta con buenos médicos y un poderoso sistema sanitario y de tratamientos".

"Irán es un país multiétnico con una antigua historia y civilización, lo cual proporciona a su población una sensación de calma y seguridad; en otras palabras, una sensación de cierto orgullo en el sentido positivo, y por esta razón, jamás se debe utilizar la arrogancia o el acoso en las conversaciones políticas y negociaciones con los iraníes", insistió.

Y asimismo, destacó: "Los iraníes valoran el espíritu de empatía. Son partidarios del respeto mutuo y extremadamente amables. A menudo te sorprenderá su actitud amistosa. Irán es la tierra de los poetas, los jardines, las flores, los ruiseñores, las piedras turquesas, de lugares maravillosos y de un hermoso desarrollo urbano, como ejemplifican las bellas ciudades de Isfahán, Shiraz, Yazd, Tabriz, Qazvin u otras, perlas que ningún viajero puede dejar de visitar".

Drago Stambuk es autor del libro en persa de poesía titulado: "Damavand from the other side of the sea", presentado el pasado invierno en Teherán.

9408**1233