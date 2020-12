Irán participa globalmente en la identificación de especies marinas

Irán es un país rico en recursos genéticos, tanto terrestres como marítimos. Según los expertos, todavía hay mucho trabajo pendiente en la identificación de especies terrestres, tanto en Irán como en resto del mundo; no obstante, las actividades en los mares y océanos no han seguido el mismo ritmo que en la tierra. La importancia de las especies marinas no es menor que las terrestres, e incluso algunos investigadores consideran que las primeras son más importantes.

Nuestro país está ubicado entre las vastas aguas del Mar Caspio, el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, de norte a sur, respectivamente. Por ese motivo, Irán se ha convertido en un país de orientación marítima, y mediante una adecuada planificación científica se podría ampliar la identificación y protección de las especies marinas, se podrían crear nuevos empleos y un significativo desarrollo económico.

Maqsudlu indicó que, según algunos estudios, existen alrededor de 1.400 especies en las aguas iraníes del Golfo Pérsico y el Mar de Omán, pero se habrían identificado más de 3.300 especies.

9490**1233

Síganos en Twitter @irna_es