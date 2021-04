Rohani: Los países miembros del acuerdo nuclear han reconocido que ese tratado es la mejor solución

Durante la reunión del gabinete celebrada en Teherán, el mandatario persa subrayó: “En los últimos días, hemos sido testigos de un nuevo capítulo en la revitalización del JCPOA. Todos los países que se comprometieron con el JCPOA se reunieron en Viena con diferentes combinaciones, como el G4+1 e Irán, o el G4+1 y EEUU. No obstante, hoy se escucha una sola voz de todos los que rodean el acuerdo nuclear: han llegado a la conclusión de que no existe mejor solución que el JCPOA y que no hay otra vía que la plena implementación del mismo. Este es un nuevo éxito para la República Islámica".

“No pretendemos realizar actividades no pacíficas” insistió el presidente, asegurando que tanto la interrupción de la aplicación voluntaria del Protocolo Adicional por parte de Irán, como la activación de nuevas y modernas centrifugadoras son “provisionales”.

Irán retomará todos sus compromisos estipulados en el JCPOA, siempre y cuando EEUU haga lo mismo, reiteró.

Finalmente, Rohani resaltó que su administración supo gestionar el país bajo las sanciones más estrictas y la dura guerra económica de manera tan exitosa, que no solo sus amigos, sino también sus enemigos han tenido que admitir la derrota de la campaña de “máxima presión”, enfatizando que el éxito del ejecutivo se logró a través de la resistencia y la unidad de la nación iraní.

9408**1233

Síganos en Twitter @irna_es