Dragan Skocic: En Irán, el futbol es vida

La selección iraní se impuso el pasado jueves a la iraquí con un solo gol en la última ronda clasificatoria para el Mundial de 2022, asegurándose su participación en Qatar.

La revista deportiva croata Sportske dedicó un artículo al entrenador de la selección iraní, el croata Skocic, elogiando su actuación y calificándolo como el Príncipe de Irán.

Después del partido contra Iraq, numerosos iraníes salieron a las calles para mostrar su emoción y alegría.

Skocic explicó cómo encontró a la selección cuando llegó al fútbol iraní, recordando: “Mark Wilmots fracasó en las eliminatorias del Mundial al sumar dos derrotas; el equipo estuvo incluso a punto de ser eliminado, pero hicimos lo imposible. En ese momento no podíamos permitirnos perder ni un solo punto. Y finalmente, logramos la clasificación más rápida en la historia del fútbol iraní”.

No debe subestimarse al fútbol iraní, insistió Skocic. añadiendo: “En Asia no son conscientes de las capacidades de la selección y lo que significa ser entrenador de este equipo. Irán tiene una gran valía futbolística, respetada en todo el mundo. La victoria sobre Iraq y la felicidad que despertó fue verdaderamente maravillosa. Me alegró mucho ver a la gente tan feliz saliendo a las calles. Los iraníes aman el fútbol y se desviven por él. Ciertamente, Irán es un país que ama el fútbol. Tras la victoria sobre Iraq, ¡todo estalló!”.

“Que no subestimen nuestras posibilidades. En los Mundiales anteriores, Irán demostró que puede competir con los equipos más fuertes. Perdimos 1-0 ante España en el último Mundial, pero tuvimos oportunidades para empatar. Empatamos 1-1 con Portugal; y perdimos 1-0 con la Argentina de Messi. Irán tiene un equipo muy fuerte. Quizás debemos mejorar en algunas posiciones, pero en general nuestros jugadores son de primera clase”, aseguró al referirse a sus expectativas ante la próxima cita en Qatar.

