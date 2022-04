Irán urge a establecer un mecanismo interregional para la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán

El jefe de la Diplomacia persa recordó: “La raíz de los problemas en Afganistán es la ocupación a largo plazo y las políticas equivocadas de los ocupantes y principalmente de los Estados Unidos. La ocupación a largo plazo de Afganistán no solo no contribuyó a su desarrollo, sino que provocó algún tipo de dependencia que resultó en el colapso de las estructuras políticas y económicas de Afganistán cuando los ocupantes se retiraron”, criticando: “Lamentablemente, debe mencionarse que ese enfoque no constructivo aún continúa”.

“Los informes de las Naciones Unidas indican que más de la mitad de la población de Afganistán, incluidas mujeres y niños, necesitan asistencia y son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, en este momento, es necesario que todos los países y, en particular, los países vecinos ayuden al pueblo de Afganistán de cualquier manera”, añadió.

Amir Abdolahian destacó que la República Islámica de Irán, durante los últimos meses, ha distribuido más de treinta envíos de ayuda humanitaria entre el pueblo afgano, ha seguido exportando productos básicos a Afganistán y ha mantenido abiertas sus rutas de tránsito para los contenedores del país centroasiático.

Asimismo, puso de relieve que la República Islámica de Irán alberga a cientos de miles de afganos sin viviendas y ha anunciado su disposición a cooperar con otros países interesados ​​en cualquier forma para ayudar a Afganistán, instando a la necesidad de que todos los países actúen para liberar los activos de Afganistán de cualquier manera que pueda ayudar a la situación humanitaria.

“La República Islámica de Irán enfrentó una nueva ola de desplazamiento humano meses antes del colapso del gobierno afgano. Esta se ha intensificado en los últimos meses y ha alcanzado los 850 mil. Ahora, sobre la base de estimaciones, hospedamos a unos cinco millones de refugiados afganos en Irán, lo que supone un alto costo para la economía de nuestro país. La República Islámica de Irán ha acogido a hermanas y hermanos afganos en las últimas cuatro décadas como un buen vecino y no ha escatimado esfuerzos para mejorar las condiciones del pueblo afgano en Irán o Afganistán; sin embargo, las difíciles condiciones impuestas a la economía de Irán como resultado de las sanciones opresivas han hecho que sea muy difícil y casi imposible asignar nuevos recursos para los refugiados. Por lo tanto, es necesario que las respectivas organizaciones internacionales y los países interesados ​​en ayudar al pueblo de Afganistán presten especial atención a las condiciones especiales de vida de los refugiados afganos en Irán”, subrayó Amir Abdolahian.

En otra parte de sus declaraciones, el máximo diplomático persa enfatizó: “La expansión de las actividades terroristas del Daesh en Afganistán no ha dejado lugar a dudas de que necesitamos medidas colectivas por parte de los países de la región para combatir el terrorismo”, añadiendo: “Propongo que creemos un mecanismo de seguridad específico en el marco de las estructuras actuales o una entidad independiente para coordinar las políticas antiterroristas de los vecinos de Afganistán para facilitar y gestionar las medidas colectivas y el intercambio de informaciones”.

“Es necesario establecer un mecanismo interregional y establecer un fondo monetario para apoyar al pueblo afgano en paralelo con la formación de un gobierno nacional inclusivo”, enfatizó.

“Todos debemos unirnos para evitar que Afganistán se convierta una vez más en un campo de batalla de conflictos políticos y militares. Sin duda, el pueblo de Afganistán y los países vecinos serán las primeras víctimas de los resultados destructivos de tal situación. Es necesario que los países vecinos y amigos de Afganistán presenten los mecanismos pertinentes para fortalecer la cooperación en la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán”, insistió Amir Abdolahian, concluyendo: “Tener un Afganistán seguro, estable y desarrollado es nuestro deseo para todos y cada uno de los hermanos y hermanas afganos, así como para la gente de la región”.

