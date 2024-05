Grossi califica de "bastante buena" la declaración conjunta de 4 de marzo de 2023 entre Irán y AIEA

En declaraciones al diario británico The Guardian, Rafael Grossi señaló que los funcionarios de la AIEA intentan concluir sus consultas dirigidas a preparar el proyecto antes de la próxima reunión de la Junta de Gobernadores.

“Trato de aprovechar al máximo lo que puedo con las cartasque tengo, y tener un proceso útil. Y creo que no sólo es útil, sino indispensable a menos que quieras ir a la guerra o algo así”, dijo Grossi, concluyendo: “Quiero recalcar que no estamos negociando un documento ni un acuerdo [con Irán]. La declaración conjunta de 2023 es bastante buena. No necesitamos nada más”.

.