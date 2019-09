EEUU impide y veta la entrada a 12 estudiantes iraníes

Los visados de 12 estudiantes iraníes fueron cancelados de repente, por lo que se les impidió volar a EEUU. Esos estudiantes tenían previsto comenzar sus cursos de posgrado en las carreras de Ingeniería e Informática del nuevo año académico, añadió el diario.

Contrariamente al informe del The New York Times, el Departamento de Estado de EEUU había señalado que no se habían producido cambios en su política, y que la mayoría de extranjeros podían continuar sus estudios en las facultades de la Universidad de California ante el nuevo curso académico.

El Departamento de Estado de EEUU alega que no ha habido ningún cambio en materia de visados, pero los responsables de educación superior aseguran que cada otoño surgen problemas para cientos de miles de estudiantes internacionales que viajan a EEUU para proseguir sus estudios.

La mayoría de alumnos de la Universidad de California aseguran que sus visados fueron cancelados en el último minuto sin ninguna explicación ni justificación.

