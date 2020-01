Exteriores: Las sanciones de EEUU al director de la OEAI no repercutirán al progreso del programa nuclear iraní

"Las sanciones a esta prominente personalidad científica y política, llevadas a cabo únicamente por desesperación, no tendrán ningún efecto en el desarrollo del programa nuclear pacífico de la República Islámica de Irán", aseguró Seyyed Abbas Musavi, recordando: "No es la primera vez que lo incluyen en la lista de sanciones ilegales y unilaterales, al igual que no es la primera vez que nuestros científicos nucleares han sido blanco de la animosidad de Estados Unidos y el régimen sionista".

Las declaraciones del diplomático persa se produjeron después de que el Departamento del Tesoro de EEUU anunciara el jueves nuevas sanciones contra la OEAI y su principal directivo.

Tras reiterar su condena por la medida adoptada por EEUU, el portavoz Musavi indicó: "Las autoridades estadounidenses parecen haber impuesto esas mociones tan crudas y absurdas en su agenda contra la nación iraní para desviar la atención de la opinión pública ante los problemas internos, como la interpelación por la destitución de Trump o el fracaso destinado al denominado Acuerdo del siglo".

Musavi manifestó que los responsables estadounidenses parecen "ignorar que la política de máxima presión se encuentra en un callejón sin salida desde hace bastante tiempo, y el vigoroso impulso de Irán hacia la independencia y la autosuficiencia no se detendrán ante medidas tan estúpidas".

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció el jueves en un comunicado que Ali Akbar Salehi había sido incluido en la lista de sancionados.

