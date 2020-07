Dos películas iraníes participarán en sendos festivales de cine de EEUU y Bulgaria

El cortometraje “Malakut”, dirigido por Farnush Abedi, competirá en el 17º Festival Internacional de Cine In the Palace de Bulgaria, un reconocido certamen internacional especializado en cortos, nuevos medios y arte digital de obras cuya duración no exceda los 27 minutos. El festival se celebrará del 15 al 22 de septiembre en la hermosa ciudad costera de Burgas.

Por otro lado, el corto “Improvisación (Bedahe)”, dirigido por Ramin Masumian, competirá en el Festival de Cortometrajes de América Latina el 24 de julio en formato online.

9490**1233