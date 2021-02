La película iraní “Sol”, preseleccionada para competir en los Oscar 2021

De las 15 películas preseleccionadas en la categoría de mejor película internacional solo cinco serán finalistas, cuyos títulos se anunciarán el próximo 15 de marzo.

“I’m No Longer Here” (México) – Fernando Frías de la Parra, “ The Mole Agent” (Chile) – Maite Alberdi, “La Llorona” (Guatemala) – Jayro Bustamante, “Another Round” (Dinamarca) – Thomas Vinterberg, “Better Days” (Hong Kong) – Derek Tsang, “Charlatán” (República Checa) – Agnieszka Holland, “Collective” (Rumanía) – Alexander Nanau, “Dear Comrades!” (Rusia) – Andrei Konchalovsky, “Hope” (Noruega) – Maria Sødahl, “Night of the Kings” (Costa de Marfil) – Philippe Lacôte, “Quo Vadis, Aida?” (Bosnia y Herzegovina) – Jasmila Žbanić, “Two of Us” (Francia) – Filippo Meneghetti, “A Sun” (Taiwán) – Chung Mong-hong y “The Man Who Sold His Skin” (Túnez) – Kaouther Ben Hania son las 14 películas rivales de la obra de Mayidi.

La película iraní narra la historia de unos niños que trabajan buscando tesoros, ignorando que ellos mismos son los propios tesoros.

“Sol” ya obtuvo anteriormente el premio “Magic Lantern” en el 77º Festival Internacional de Cine de Venecia.

9408**1233

Síganos en Twitter @irna_es