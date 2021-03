El Ayatolá Jamenei insta a perseverar en el movimiento productivo del país

El ayatolá Seyyed Ali Jamenei efectuó esas declaraciones en su discurso televisado dirigido a la nación iraní con motivo del Año Nuevo 1400, durante el cual subrayó que la presión máxima de EEUU fracasó y que el Idiota de antes acabó extraviándose, y se fue de tal manera que además de humillarse a sí mismo humilló a EEUU

Su eminencia añadió que en adelante, si el nuevo gobierno de EEUU pretende también basar su trato a Irán en la «máxima presión», fracasará también y que ellos acabarán extraviados y se irán, y el Irán islámico permanecerá con un poder aún mayor.

En otra parte de sus declaraciones el Lider Supremo se refirió al acuerdo nuclear iraní, oficialmente conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), reiterando que la política de la República Islámica respecto al JCPOA se ha anunciado de forma explícita y no será transgredida: los estadounidenses deben cancelar todos los embargos.

“Después de que nosotros lo verifiquemos, si se han cancelado de verdad, retomaremos los compromisos estipulados en el JCPOA”, enfatizó Ayatolá Jamenei, añadiendo que algunos en EEUU dicen que la situación actual no es la de cuando se firmó el JCPOA, y que ciertas disposiciones deben cambiar. ¡Así es! Después de entonces, llegó al poder en Washington un gobierno que deshonró a EEUU. Si tiene que haber un cambio, ha de ser a favor de Irán.

En lo relativo al JCPOA, nosotros no tenemos prisa alguna. Nuestra paciencia es mucha. Llevaremos adelante nuestra tarea. Si ellos aplican esa política que he señalado, retomaremos nuestros compromisos; si no la aplican, seguiremos igual que lo estamos haciendo hoy en día, insistió.

