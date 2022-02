Corresponsal chileno: Irán apoya gobiernos populares y Estados Unidos apoya golpes de Estado en América Latina

Desde su punto de vista, ¿cuál es el mensaje de la Revolución Islámica a todas las naciones del mundo?

En el Nombre de Dios, El Compasivo, El Misericordioso

En primer lugar, hay que comprender que el Islam original es el que ha permitido la gestión de este sistema integral del que goza actualmente la República Islámica de Irán, a partir de la Revolución Islámica y su importante triunfo desde el 11 de febrero de 1979, y en tanto sistema genuino se ha basado a partir del Islam Muhammadiano que recibió la propia familia del profeta del Islam (Ahlul Bayt, la paz sea con ellos), Su Santidad Muhammad (La paz de Dios sea con él y con su venerada familia), la que recibió de primera fuente y de primera línea el Mensaje de Dios, cuya tradición en su rama familiar por medio de los doce imames o guías espirituales a lo largo de la historia, cuyas enseñanzas permitieron llevar a buen puerto la consolidación del sistema islámico mediante su aplicación contemporánea conseguida por el imam Jomeini (la paz sea con él) en su liderazgo que se apreció en todo el proceso, cuyo punto cúlmine se materializó en la Revolución Islámica de Irán, y este mismo, en el sistema integral de la República Islámica de Irán.

A partir de esta premisa, el mensaje de la Revolución Islámica de Irán es el de la auténtica independencia y libertad que puede lograr una nación, pese a los poderes hegemónicos que pretenden imponer un régimen proclive al imperialismo norteamericano y a su simbionte, el sionismo internacional. Gracias a este mensaje, que es la búsqueda final de la paz internacional, la República Islámica de Irán le transmite a todas las naciones del mundo que es posible gestionar, desde las bases sociales y los pueblos, lograr la independencia verdadera, sin interferencias de intereses exteriores o ajenos a estos mismos pueblos, que ven muchas veces cómo se sumen en el subdesarrollo gracias a la genuflexión al imperialismo, en este caso, al norteamericano y del sionismo, que buscan subvertir el sistema que el propio pueblo iraní buscó para adoptar su propio camino para recuperar el poder y desarrollarse, conforme a su soberanía nacional.

¿Cómo evaluaría Ud el impacto que ha tenido la Revolución en los países de Oriente Medio y en los estados latinoamericanos?

Ha sido positivo e importante, pese a la mala prensa corporativa y económica de los medios pronorteamericanos y prosionistas, que buscan denostar y desprestigiar este proceso independiente de la Revolución Islámica de Irán y de su sistema, gestionado por las propias bases sociales de la nación iraní para proteger su soberanía y autodeterminación cultural.

El impacto principal ha sido desde la bandera de independencia y paz que propugna el Islam, a través de un cambio integral desde el mensaje espiritual que llama a la paz para los seres humanos por medio del respeto e integridad de las personas junto a sus derechos humanos.

A partir de esta premisa del propio Islam, que entre otros conceptos significa paz y salud, los pueblos de Asia Occidental han logrado recuperar su verdadero sentido, es decir, remitirse a las enseñanzas religiosas y culturales para volver a los derechos ancestrales, especialmente la situación de Palestina, Líbano y Siria, tres países que han sido afectados directamente por un elemento ajeno a las culturas y pueblos de esta zona como es el sionismo internacional, cuyos intereses se contraponen a los derechos ancestrales de los países mencionados, quienes han sufrido el robo de sus tierras con la injerencia de Occidente, que busca expoliar sus territorios y derechos, especialmente con la intervención de Estados Unidos, Inglaterra y Francia en favor del régimen sionista de Israel, a quien han dado todo tipo de coberturas, las que derivan en el genocidio de los palestinos, los cuales o son expulsados o asesinados.

Toda esta situación que sufren estos pueblos, y especialmente la nación palestina, fue puesta de relieve y visibilizada por el imam Jomeini (Dios lo bendiga) y por la Revolución Islámica de Irán, la que gracias a esta impronta se encuentra en la primera prioridad para el mundo entero como causa de la humanidad y como tarea pendiente para reivindicar dada la urgencia que nace del holocausto en cámara lenta que sufre Palestina, la que sin la impronta puesta por el imam Jomeini en su tiempo, hasta el día de hoy se habría abandonado, máxime conociendo la irresponsabilidad de algunas monarquías árabes que han llegado a acuerdos con el sionismo, y es ahí donde el arabismo se aparta diametralmente del Islam, ya que el primero solo busca un folclorismo dañino hacia los mismos palestinos, en tanto que el segundo busca devolver la integridad de derechos ancestrales, territoriales y culturales a un pueblo, justamente, de origen árabe y musulmán en su mayoría.

Por otro lado, la Revolución Islámica de Irán ha sido un gran aporte a los pueblos de América Latina en su conjunto, ya que en los últimos años las voluntades populares y de las bases sociales han elegido gobiernos que están en sintonía con sus necesidades, y esta sintonía ha buscado similitudes con naciones cuyos propios gobiernos no están supeditados a intereses imperialistas, siendo uno de esos gobiernos y Estados es la República Islámica de Irán, cuya política exterior busca estar en conexión plena con los intereses sociales de esos pueblos, tales como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia o Perú, países donde se han elegido Ejecutivos no alineados a los intereses imperialistas ni supeditados a los Estados Unidos.

La política de no injerencia en los asuntos internos de otros países ha sido siempre uno de los objetivos de la Revolución Islámica de Irán, así como el apoyo público a procesos independientes de otros países, a través del diálogo y el entendimiento, es la misma cara de la Revolución Islámica, no existiendo un doble estándar al respecto. Por lo mismo, uno de los grandes índices verificadores al respecto, es la abrumadora cantidad de golpes militares que Estados Unidos ha perpetrado en todo el mundo, especialmente en América Latina, versus la no injerencia absoluta de la República Islámica de Irán, que nunca ha apoyado ningún golpe militar en América Latina ni en otras partes del mundo.

¿Considera que los acuerdos alcanzados con China y Rusia contribuirán a contrarrestar las políticas hostiles de los países hegemonistas de Occidente? ¿En qué forma y medida?

Las políticas hostiles de los Estados Unidos y sus países satélites, cuyos autores ideológicos son los sionistas a través de su lobby, estaban hasta hace algún tiempo intentando dañar directamente a la República Islámica de Irán y el ecosistema político internacional no alineado que trata de realizar el comercio justo con este país. Estas políticas hostiles han sido contrarrestadas por medio de acuerdos, principalmente, con Rusia y China, dos potencias económicas con alta demanda de bienes, servicios y productos, los cuales también necesitan de un proveedor serio como Irán y su economía, en unas relaciones de mutuos acuerdos ventajosos.

El sector energético, del cual la República Islámica de Irán es uno de los principales proveedores, posee una gran y alta demanda de esas dos economías como son China y Rusia, las que absorberán los productos iraníes en sus propios mercados, con lo cual la impronta hegemónica y monopólica de los Estados Unidos y la Unión Europea quedarán sin herramientas para presionar a la nación iraní, hecho que pone de relieve el comercio justo no hegemónico como gran precedente para plantar cara a las sanciones, que en el fondo son orquestadas por los sionistas para poder anular al eje de la resistencia, de la cual también forma parte la R.I de Irán. Sin embargo, estos sueños sionistas y de la dupla del imperialista Estados Unidos-Unión Europea, han quedado en el museo de la ignominia, sin que sea vean concretados sus propósitos y objetivos.

De la misma forma, la República Islámica de Irán debe avanzar, y si es posible, reforzar los acuerdos con otros países que no están en las órbitas imperialistas, como Argelia, la RASD, Belarús, Vietnam, la RDP de Laos, la RPD de Corea, y con otros países que buscan la independencia lejos de la hegemonía imperialista, tanto norteamericana como de la Unión Europea.

En su opinión, ¿cuáles serían las vías para aumentar la sinergia y cooperación entre Irán y los estados latinoamericanos?

El primer puente sería el enfoque cultural; abrir aún más las vías de intercambio por medio de la promoción cultural y ancestral iraní en los países de América Latina donde se han establecido las mejores relaciones, y luego, donde no las haya, a través de representaciones culturales.

Es decir, reforzar los vínculos donde ya se extendieron los puentes de amistad entre los pueblos, y donde no existan, analizar si están las condiciones para llevarlas a cabo, para ver si existe el interés, primero en lo cultural donde no hay relaciones plenas, y si las hay avanzar en otros campos, pues nichos de demanda de productos siempre van a haber.

El intercambio cultural es posible donde hay conocimiento mutuo, si no hay reciprocidad no se puede avanzar mucho, y sería un error dar pasos en vano, con los riesgos correspondientes, tanto para el personal como para algún tipo de inversión.

Otras de las vías importantes para esta sinergia es, además del puente cultural, es el puente del comercio de productos que siempre despiertan algún tipo de demanda mayor, como es la gastronomía y alimentación, llevando productos con potencial demanda de consumo a aquellas economías donde no se han desarrollado relaciones a plenitud.

Sin embargo, para llevar a la práctica todo aquello, se deben analizar los escenarios, tanto favorables como adversos, de tal manera que se puedan materializar los pasos en pos de aumentar la interacción e intercambios, lo que dependerá en gran medida del respeto mutuo que se haya conseguido, es decir, especialmente en aquellas naciones donde los gobiernos no sean sumisos a los dictados imperialistas, de lo contrario pueden producirse episodios que den la razón política de la independencia o no independencia a las hegemonías.

¿Qué opinión le merece la actuación de Irán en defensa de Palestina?

Sin el enfoque dado por imam Jomeini (Dios lo bendiga) la situación no sería la misma, y este enfoque deriva de la lucha contra los poderes tiránicos como los que registró la historia en la epopeya de Karbala con el movimiento de rescate del Islam por parte de imam Hussein (la paz sea con él), por lo que se produce una interesante analogía entre ambos en ese sentido.

A partir de esta impronta, la Revolución Islámica de Irán fue al rescate de Palestina buscando rescatar el ejemplo del movimiento husseini de Karbala, sin el cual Palestina por completo estaría en las manos del régimen sionista y su búsqueda de independencia y su libertad acabada en manos de los grandes banqueros capitalistas, que son quienes buscan invertir en el derrocamiento del sistema islámico en Irán.

Sin la República Islámica de Irán la ecuación sería clara en favor de los sionistas, quienes invierten sus esfuerzos, espionaje y alta tecnología para derribarla desde dentro o desde fuera, para lo cual, si existen personas solidarias con la causa palestina o de solidaridad con la República Islámica de Irán, son víctimas del bloqueo o del desprestigio del sionista.

La defensa de Palestina es la causa de la humanidad y así lo entiende la República Islámica de Irán, que no puede abandonar este camino justamente por considerarlo parte del mensaje que dejó Ashura con el imam Hussein (la paz sea con él) a través del todos los tiempos.

