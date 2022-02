Irán defiende sus legítimos derechos en las conversaciones de Viena

El pasado 23 de febrero, el ministro omaní se entrevistó con su homólogo iraní, Hosein Amir Abdolahian, y el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi.

El hecho de que la visita no tuviera precedentes y que Al-Busaidi trasladara un mensaje del rey omaní al presidente Raisi llevó a ciertos medios de comunicación y analistas a especular sobre si pretendía intercambiar mensajes respecto a las conversaciones en Viena.

Los detalles de la carta del rey omaní y las discusiones entre Irán y Omán no se han dado a conocer; sin embargo, las autoridades iraníes aprovecharon la oportunidad para reiterar su conocida posición sobre el levantamiento de las sanciones.

Los tuits y comentarios difundidos durante y después de su visita confirmarían que las delegaciones participantes en las conversaciones consideran que el equipo iraní está plenamente decidido a reclamar sus legítimas demandas.

El principal negociador iraní, Ali Baqeri Kani, declaró que los representantes de la Unión Europea y el Grupo 4+1 (Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) han reconocido que están muy cerca del acuerdo final tras semanas de intensas negociaciones, aunque apostilló que “nada estará pactado hasta que todo esté pactado”.

Teherán no pretende negociar por negociar creando falsas esperanzas entre los iraníes o una postura diplomática de cara al exterior. Además, la delegación iraní ha enfatizado que no se conformará con “garantías verbales”, porque Occidente, y especialmente EEUU, han demostrado que no cumplen sus compromisos.

Irán ha manifestado desde el principio que desea la eliminación de las sanciones, garantías de que pondrán fin a las extravagantes demandas de Occidente y la verificación del cumplimiento de las promesas.

Aunque EEUU no participa directamente en las conversaciones, otras delegaciones y algunos estados de la región se encargan de transmitirles las demandas de los iraníes.

Si Occidente está dispuesto a llegar a un acuerdo deberá aceptar nuestras legítimas demandas, porque fueron las potencias occidentales las que violaron el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) en mayo de 2018 y deberán demostrar que en el futuro sí cumplirán sus compromisos.

