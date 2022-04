Irán dice que las noticias de algunos medios de comunicación extranjeros sobre el nuevo informe de la Agencia son inexactas

El informe del miércoles fue una actualización técnica del director general de la AIEA sobre el monitoreo de la implementación del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) por parte de Irán con base en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que tenía como objetivo brindar a los miembros de la agencia los últimos desarrollos y nueva información técnica sobre las actividades nucleares de Irán, dijo Ghaebi el miércoles a los periodistas.

El informe dice que Irán le dijo a la AIEA el 19 de enero que estaba trasladando la producción de rotores centrífugos de Karay a una nueva ubicación en Isfahán y los inspectores de la AIEA tomaron las medidas necesarias en el sitio de Karay el 22 de enero y retiraron las cámaras allí y se detuvo la producción de rotores centrífugos en ese sitio, añadió.

Las cámaras de la Agencia se instalaron en Isfahán el 24 de enero, mientras que la AIEA no tenía acceso a los datos y grabaciones, e Irán conserva estos datos y no estarían disponibles para la Agencia a menos que Irán reanude la implementación total del JCPOA; por ese motivo, la Agencia ha dicho que no puede confirmar si la producción de componentes de centrífugas en el taller de Isfahán ha comenzado.

El informe también indicó que Irán había informado a la AIEA el 4 de abril que todas las máquinas relacionadas con la producción de centrífugas en Karay se trasladaron a Natanz y los inspectores de la Agencia verificaron que todas las máquinas estaban inactivas, añadió Ghaebi.

