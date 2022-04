Raisi: El deseo de Irán es un Iraq poderoso, respetado y unido

El mandatario persa efectuó esas declaraciones en una reunión con el ministro iraquí de Exteriores, en Teherán, durante la cual puso de relieve las similitudes religiosas, históricas y culturales de ambas naciones musulmanas, destacando que las relaciones bilaterales entre Irán e Iraq van más allá de las relaciones convencionales entre dos estados vecinos y que Teherán está decidido a maximizar el desarrollo de esos vinculos fraternales.

“La seguridad y los intereses de Teherán y Bagdad están entrelazados y los enemigos nunca pueden interferir en este sentido”, subrayó Raisi, reiterando que la República Islámica de Irán siempre ha enfatizado y apoya la unidad de todas las etnias y religiones en Iraq y la integridad territorial del país árabe que es la base para mantener la estabilidad”.

El presidente insistió que Teherán espera seriamente que los estados vecinos, en particular Iraq, no permitan ninguna presencia que socava la seguridad de la República Islámica de Irán, ya sea en las zonas bajo el control del gobierno federal o en áreas controladas por la región del Kurdistán, señalando que la República Islámica de Irán ha demostrado, en la práctica, su hermandad hacia sus vecinos y ha sido un amigo en cada situación, por lo tanto espera que los estados vecinos estén vigilantes ante las conspiraciones de los enemigos.

En otra parte de sus declaraciones, Raisi se refirió al mensaje de un alto funcionario de la región del Kurdistán iraquí quien afirmó que si no fuera por el ex comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general Qasem Soleimani, la región del Kurdistán no existiría, añadiendo: “Lamentablemente, la región ha descuidado algunas cosas, pero la República Islámica de Irán está observando de cerca los movimientos del régimen sionista”

“No se puede ocultar la cooperación con ese régimen infanticida”, enfatizó el presidente, asegurando que Irán no permitirá, que Israel ponga en peligro la seguridad de la región a través de ningún país, incluido Iraq.

Asimismo, señaló que el Daesh fue creado por EEUU e Israel y que hoy en día actúa en su nombre en Afganistán, recordando que la República Islámica ha demostrado su amistad con los países vecinos en la práctica y ha acogido a refugiados y migrantes afganos durante décadas.

Por su parte, Foad Hosein aseguró que Iraq nunca será un lugar para actuar contra la seguridad de Irán, concluyendo: “Estamos dispuestos a una amplia cooperación, incluso en el campo de la seguridad, para prevenir cualquier amenaza contra los intereses de la República Islámica de Irán".

Previamente, el máximo diplomático iraquí se reunió el martes con su homólogo iraní, subrayando: “Iraq continúa desempeñando un papel constructivo para calmar la región y tratar de fortalecer el elemento de diálogo entre los países de la zona”.

