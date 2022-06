Política de exclusión en Cumbre de las Américas: ¿Esto es la democracia de EEUU?

El rol de los Estados Unidos como país anfitrión de la IX Cumbre de las Américas que se aproxima definitivamente es sintomático de una comunidad hemisférica ya muy deteriorada. La exclusión de la convocatoria a Venezuela, Cuba y Nicaragua por su “falta de compromiso con la democracia” ha sido un error estratégico que ha servido como detonante para canalizar acumuladas frustraciones por parte de los países de América Latina con el gigante del norte, según destacó el diario español El País.

Muchos países ya no toleran que se utilice el argumento de la democracia cuando ese requisito no ha sido un obstáculo para que EE UU construya alianzas estratégicas en otras latitudes del mundo con unos estados no democráticos..

No es casualidad que, a días del comienzo de la misma, menos de la mitad de los mandatarios hayan confirmado su presencia. Es notable que el presidente de México, segundo páis más grande de Améria Latina, y principal socio comercial de los Estados Unidos, ha manifestado públicamente que no asistirá.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador evidenció su solidaridad con los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, a este respecto.

De acuerdo con TeleSur, López Obrador rechazó la posibilidad de realizar una «contracumbre» en la ciudad estadounidense, aunque reconoció que existe un acuerdo entre países miembros de la Celac, pero es la de hacer y acompañar la denuncia argentina sobre las exclusiones y la política de invitar «solo a los que se considera amigos».

el presidente de México, también hizo público que su homólogo argentino, Alberto Fernández, denunciará esa política en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

Por otra parte, los presidentes izquierdistas de ALBA mostraron “protesta general de los gobiernos, países y pueblos de América Latina al pretendido proceso de exclusión” defendiendo una Latinoamérica unida tras exclusión de Cumbre de las Américas.

El presidente venezolano en respuesta a este evento, aseguró que la voz de su país, de Cuba y de Nicaragua "estará presente" en la Cumbre de las Américas, a pesar de lo que promueve EEUU, “allí estaremos con nuestra verdad”, aseveró Nicolás Maduro.

El presidente de Nicaragua, en un mensaje vía remota desde Managua, dijo que Estados Unidos "está viviendo un momento de esquizofrenia, pensando que pueden dominar el planeta entero".

Otros países latinoamericanos, entre ellos los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), Honduras y Brasil, han optado por seguir a México. Si esto ocurre sería un desaire para la Administración del presidente Biden que ha alegado cimentar los vínculos con los países de la zona.

La administración Biden tampoco ha sido sensible al cambio político en la región. La elección de gobernantes progresistas como Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras, Alberto Fernandez en Argentina, Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile y las altamente posibles victorias de Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil están dando otro perfil a América Latina. Estos Gobiernos tienen anticuerpos hacia el rol de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la región.