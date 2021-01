Irán sanciona a las altas autoridades estadounidenses

En declaraciones efectuadas el martes Saeid Jatibzade subrayó que de acuerdo con la ley destinada a "Contrarrestar la violación de los derechos humanos y las acciones aventureras y terroristas de EEUU en la región" aprobada por el Parlamento iraní, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica“ ha decido incluir a varios estadounidenses en su lista de sanciones por cometer crímenes terroristas, promover y apoyar el terrorismo, amenazando gravemente la paz y la seguridad regional e internacional, así como por violar las reglas básicas y los principios fundamentales del derecho internacional, incluidos los derechos humanos”.

Según Jatibzade, la lista incluye a Donald Trump, Mike Pompeo, el ex secretario de Defensa Mark Esper, el secretario de Defensa interino Christopher Miller, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, la directora de la CIA Gina Haspel, el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el ex representante especial del Departamento de Estado para Irán Brian Hook, el enviado especial de EEUU para Irán, Elliott Abram, y la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Andrea Gacki.

El portavoz agregó que Irán ha decidido sancionar a esos altos funcionarios estadounidenses por su participación en el asesinato del alto comandante antiterrorista iraní, el teniente general Qassem Soleimani y sus compañeros en Irak en enero de 2020, conspirar y apoyar los actos de terror contra la República Islámica, y crear, financiar y entrenar a grupos terroristas proporcionándoles todo tipo de armas.

Asimismo, añadió que esos altos cargos norteamericanos han sido incluidos en la lista de sanciones de la República Islámica por su apoyo indiscutible a los actos de agresión del régimen sionista contra el pueblo palestino, y en particular por el respaldo que ofrecieron a Israel para asesinar al científico nuclear iraní Mohsen Fajrizade.

La injusta imposición de crueles, ilegales y unilaterales sanciones a Irán y dificultar deliberadamente las condiciones de vida de los iraníes al bloquear su acceso a alimentos, medicinas, servicios médicos y equipos han sido otros motivos que han llevado a sancionar a los funcionarios norteamericanos.

Además, también han apoyado a los regímenes opresores de la región y sus crímenes de guerra y de lesa humanidad en Yemen, han mantenido una conexión activa y plena con el grupúsculo terrorista conocido como Organización Muyahidín Jalq (MKO), proporcionándole apoyo político y cultural, y han allanado el camino para la comisión de atentados terroristas contra los intereses del Gobierno y la nación iraníes, agregó Jatibzade.

El diplomático persa enfatizó que, según los principios del derecho internacional, la imposición de sanciones unilaterales (medidas unilaterales de intimidación) constituye una clara violación de los principios fundamentales del derecho internacional reflejados en la Carta de las Naciones Unidas y es contraria al derecho internacional humanitario, impidiendo la materialización de los derechos humanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha señalado que en breve emitirá una declaración detallada sobre los crímenes de estos funcionarios estadounidenses, concluyó Jatibzade.

9408**1233