El portavoz de Exteriores: Lo que queda entre Irán y EEUU es más de un tema

Jatibzade efectuó estas declaraciones en su conferencia de prensa semanal, diciendo que no se ha finalizado ningún texto en las conversaciones de Viena para eliminar las sanciones contra Irán.

Dijo que el equipo negociador iraní ha observado hasta ahora las líneas rojas especificadas por las autoridades superiores en Teherán.

“Si hubiéramos querido cruzar líneas rojas, habríamos llegado a un acuerdo hace meses. Todavía no hemos llegado al punto en que la parte estadounidense demuestre que está cumpliendo con sus compromisos. Para nosotros es importante que el pueblo se beneficie definitivamente del levantamiento de las sanciones”, añadió.

“Realmente no sabemos si llegaremos a un acuerdo o no, porque Estados Unidos aún no ha mostrado la voluntad de llegar a un acuerdo”, dijo.

Preguntado sobre si el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) permanece en la lista de sanciones de EEUU, dijo: “Deben eliminarse todas las presiones máximas, lo que queda es más de un tema, y deben eliminarse todos los componentes de la presión máxima, y hasta ese día esperaremos la decisión de Washington y trabajaremos en el marco de los intereses definidos del pueblo iraní”.

Al comentar sobre la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Teherán, Jatibzade se refirió a los lazos de larga data entre Irán y Turquía, así como a las largas fronteras entre los dos países y dijo que han sido las más seguras durante los últimos 100 años.

Sin embargo, añadió que aquellos países que cometieron errores de cálculo en sus vínculos con el régimen israelí vieron el resultado, ya que este régimen ha causado inseguridad en cada uno de los que ha estado presente.

Sobre los fondos iraníes bloqueados en Corea del Sur, Jatibzade dijo que Seúl definitivamente tiene una deuda que pagar con Irán, pero no ha tomado ninguna medida efectiva para saldarla.

Descartó las especulaciones de los medios de comunicación sobre los temas y señaló que se trata de un problema bilateral entre Irán y Corea del Sur que debe resolverse en el marco de las relaciones bilaterales.

El diplomático iraní criticó la decisión de suspender la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dijo que los derechos humanos no deben politizarse y que el Consejo de Derechos Humanos debe hacer su trabajo independientemente del abuso de los países occidentales.

Señaló que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas era totalmente política y la describió como un abuso de los mecanismos de la ONU en línea con los objetivos políticos de los países occidentales.

Sobre los reclamos sobre la propiedad de las tres islas en el Golfo Pérsico, Jatibzade subrayó que esas tres islas son partes eternamente inseparables de Irán y la repetición de declaraciones infundadas no cambiará su situación legal.

En respuesta al acuerdo entre Kuwait y Arabia Saudí para explotar el campo de petróleo y gas de Arash, Jatibzade enfatizó que el campo es un campo conjunto e Irán ha anunciado que el campo no debe ser explotado hasta que Irán y Kuwait demarquen sus fronteras.

También dijo que la parte kuwaití ha anunciado su disposición a explotar el campo de manera conjunta con Irán.

Por otra parte, confirmó el nombramiento de Mohamad Kazem Al-e Sadeq como nuevo embajador de Irán en Iraq.

