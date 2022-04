«La victoria será para el pueblo de Palestina»

A continuación, las partes importantes de las declaraciones del imam Jameneí:

“En el asunto del JCPOA, los estadounidenses incumplieron lo acordado y siguen hasta el día de hoy atrapados en aquel error, metidos en un callejón sin salida, mientras que Irán no se halla en tal situación”.

“En las conversaciones sobre el JCPOA, el trabajo avanza de manera adecuada. Nuestra delegación negociadora ha resistido hasta ahora las exigencias excesivas de la parte contraria y, Dios mediante, seguirá haciéndolo”.

“Sobre el tema de Yemen, tengo algo que decir a modo de sugerencia a los señores saudíes, y es un consejo amistoso, realmente por su bien: ¿por qué continúan una guerra en la que tienen la certeza de que no saldrán victoriosos?”.

“¿Hay posibilidad de que los saudíes triunfen en la guerra de Yemen? No es ni siquiera posible. Dado el empeño que ponen los yemeníes, no existe posibilidad de victoria. Entonces, ¿por qué se mantiene una guerra que no se puede ganar? Encuentren el modo de salir de esa guerra”.

“Palestina está viva. En contra de la política de Estados Uniods, que quería que la cuestión palestina se relegara al olvido y la gente ni se acordara de que hubo una tierra llamada Palestina y una nación que es la nación palestina, la cuestión palestina cobra cada día mayor importancia”.

“Hoy la juventud palestina de las tierras de 1948, no en territorios remotos sino en el mismo centro de Palestina ocupada, se ha despertado, está actuando y eso va a continuar, y con la ayuda de Dios, conforme a la promesa divina, la victoria será para el pueblo palestino”.

Fuente: KHAMENEI.IR

