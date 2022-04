Irán: La AIEA no tendrá acceso a los datos de las cámaras de vigilancia hasta que se reactive el JCPOA

Teherán, IRNA- “La AIEA no tendrá acceso a la información registrada en la memoria de las cámaras y mientras Irán no haya vuelto a cumplir plenamente con el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), esas informaciones no estarán disponibles para la Agencia y se almacenarán en Irán”, afirmó el embajador y representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Mohammad Reza Qaebi.

En otra parte de sus declaraciones efectuadas este jueves, Qaebi señaló que el reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) sobre la verificación del JCPOA era solo una actualización técnica presentada por el director general de la agencia sobre el monitoreo de la implementación del JCPOA, de acuerdo con la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que brinda a los miembros de la Agencia la información más reciente sobre las actividades nucleares de Irán. El enviado de la República Islámica, añadió que el informe confirma que Irán informó a la AIEA el 4 de abril que todas las máquinas para la producción de centrífugas habían sido transferidas de Karay a Natanz, lo que permitió a los inspectores verificar, el mismo día, que las máquinas no estaban funcionando. "El 12 de abril, el OIEA terminó de instalar todas sus cámaras en las instalaciones de Natanz y luego retiró los sellos de las máquinas. Además, el 13 de abril, Irán informó a la Agencia que las máquinas habían comenzado a operar en el nuevo lugar el mismo día", recordó Qaebi.