China advierte a Israel con rebajar las relaciones

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, en una entrevista exclusiva con el diario The Jerusalem Post, advirtió a Israel el lunes sobre la “amenaza” que representa China en el mundo, calificando al gigantesco asiático como un “país autoritario”.

Wu también aconsejó a Israel que no se preocupe de que China se enoje con Israel, porque a su juicio, esto significa que este régimen “está haciendo algo bien”.

En respuesta al publicar del polémico artículo, unas horas más tarde, un diplomático de la embajada china en los territorios ocupados por Israel exigió al editor de The Jerusalem Post que eliminara la entrevista con el canciller taiwanés, según han informado los medios israelíes.

“Recibí una llamada de la embajada china en la que me pidieron eliminar la entrevista o cortarán los lazos con el periódico y reducirán el nivel de relaciones con Israel. No hace falta decir que la entrevista no se eliminará”. Escribió el editor del diario israelí quien realizó la entrevista, Yaakov Katz, en un mensaje publicado el lunes en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que Pekín, considera a Taiwán como parte integrante de su territorio, bajo la política de “una sola China”, por lo que rechaza cualquier intento que ponga en cuestión este principio como los esfuerzos separatistas de las autoridades taiwanesas y se opone a que mantenga lazos diplomáticos formales propios con un Estado soberano.

Ante tal coyuntura, el gigante asiático ha aumentado en los últimos meses sus actividades militares cerca de Taiwán para manifestar su rechazo a las políticas separatistas de la cúpula gobernante en Taipéi.