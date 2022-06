Irán expresa su objeción técnica por el informe de salvaguardias de la AEIA

El portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi escribió en una nota especial a IRNA que Grossi en su reciente informe se refiere, en pocas palabras, a cuatro sitios, sobre uno de los cuales la Agencia no tiene más preguntas, al menos en esta etapa, y en otras palabras, este lugar no se considera como uno de los problemas restantes de salvaguardias, sin embargo, afirma el director general que las explicaciones de la República Islámica en cuanto a los otros tres sitios son técnicamente defectuosas e invalidas.

De igual modo, Rafael Grossi ha afirmado en su informe que Irán no ha ofrecido explicaciones técnicamente válidas sobre los hallazgos de la AIEA en los sitios en cuestión y tampoco ha informado a la Agencia sobre la/s ubicación(es) actual(es) de materiales nucleares o equipos contaminados con el material nuclear que puede haber sido desplazado.

Mientras Irán no ofrezca explicaciones técnicamente válidas sobre la existencia de partículas de uranio de origen humano en estos tres lugares y tampoco informe al la organización sobre la ubicación actual de materiales nucleares o equipos contaminados, la Agencia no puede confirmar que las declaraciones de la República Islámica son correctas y completas conforme al Acuerdo Integral de Salvaguardias. Por lo tanto, las cuestiones de salvaguardias relacionadas con esos tres sitios permanecerán en la agenda como los restantes problemas.

Con el objetivo de que la Agencia se asegure de que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico, la AIEA está, como en el pasado, dispuesta a interactuar con Irán para resolver todos esos problemas sin demora.

Algunas observaciones sobre el informe del director general de la Agencia:

Lamentablemente, el reciente informe de la AIEA se ha elaborado sin tener en cuenta la interacción constructiva y la amplia cooperación voluntaria de nuestro país con la Agencia dirigidas a facilitar el acceso de los inspectores de la organización internacional a los mencionados sitios, a ofrecer informaciones preliminares y complementarias, a celebrar reuniones técnicas y legales conjuntas para examinar y resolver las cuestiones mencionadas. El punto importante es que la AIEA aborda esas cuestiones basándose en las informaciones inválidas y falsas que se le ha ofrecido el régimen sionista.

Aunque la República Islámica no está comprometida a responder a las preguntas planteadas por la Agencia sobre la base de los falsos e inválidos documentos, sin embargo, adoptando un enfoque voluntario se le presentó todas las informaciones necesarias y los documentos de respaldo a la AIEA, ofreciéndole también el acceso necesario y las respuestas a sus preguntas. Este nivel de cooperación por parte de Irán es un testimonio de la buena voluntad del país persa respecto al tema de aclaraciones. Irán podría haberse negado a dar acceso e informaciones de apoyo si no tuviera la intención de cooperar con la Agencia. Lamentablemente, la confianza de la Agencia en documentos falsos y considerarlos genuinos ha causado una evaluación inválida e injusta.

En general, las citas del director general de la AIEA sobre los tres lugares mencionados en su informe de salvaguardias comparten similitudes:

Primero, ha acusado a Irán en algunos casos de no presentar informe, bloquear el acceso a ciertos sitios y, en algunos casos, permanecer en silencio, mientras que, según los protocolos acordados y los estándares de la AIEA, la República Islámica no tiene la obligación de otorgar acceso a sitios no nucleares. Sin embargo, en una decisión de buena fe, Irán permitió voluntariamente que la Agencia visitara los sitios y muestreara de ellos.

Segundo, la Agencia enfatiza sobre las imágenes satelitales no válidas que están en contradicción con el estado actual de los sitios. No está claro por qué, en lugar de dudar de las imágenes que se pueden forjar profesionalmente en el mundo virtual, no utiliza su obsesión por dudar de un mundo(real) en el que hay costos financieros y equipos logísticos.

Tercero: Si bien la introducción de sus informes va acompañada de verbos escépticos, y por ejemplo, palabras como: "Posible almacenamiento; no especificado; probablemente; resultados probables; tal vez se pueda decir; y...", pero en las conclusiones analíticas - y no objetivas - el estimado director general de la Agencia, en un tono más contundente, declara "la falta de despojar dudas"!

Cuarto: ¡Con respecto a los lugares identificados en el informe de los sionistas, el Sr. director general declara que Irán no ha logrado ofrecer respuestas “técnicamente válidas” a las preguntas de la Agencia sobre el descubrimiento de partículas de material nuclear en sitios no declarados! En lugar de considerar la discrepancia de las imágenes satelitales con la situación geográfica actual como motivo para dudar de los informes de los agentes sionistas, él duda de los argumentos de posible sabotaje humano en ese lugar planteados por la parte iraní. (Grossi) Ignora también las razones más claras de tal conspiración y pide a Irán que ofrezca razones más convincentes para la controversia que ve. El director general de la Agencia, recurriendo un poco a los principios y métodos de la lógica, puede imaginar que un país extenso como Irán, con su diversidad geográfica, es propenso a ser contaminado por sabotaje humano en algunas de sus áreas remotas, y si se acuerda que ignore otras evidencias a través de este mismo argumento, este juego diseñado por el corrupto régimen sionista de alguna manera continuará por cada segundo y el país debe estar respondiendo constantemente a los falsos informes de sus enemigos.

Quinto: Irán y la AIEA acordaron en marzo del año pasado, luego de la visita de Rafael Grossi a Teherán, resolver los supuestos problemas, en base a una hoja de ruta específica dentro de un cierto período de tiempo. Previamente la Agencia se había comprometido a proteger la información confidencial sobre salvaguardias de sus países miembros, que la actuación de su director general en la cobertura mediática y las posteriores especulaciones, así como la creación de una atmósfera antiraní en la víspera de la reunión de la Junta de Gobernadores son contrarias tal compromiso.

Y finalmente; ante una situación en la que, legalmente, los hostiles y falsos informes carecen de ningún valor para ser verificados, y que al tenerse en cuenta los asesinatos de los científicos nucleares en Irán esa hostilidad es innegable, el Irán islámico para demostrar su buena voluntad y avanzar hacia la paz y el acuerdo, acordó la presencia del director general de la Agencia. En el curso de la verificación, le brindó las facilidades necesarias y al participar en tres reuniones técnicas detalladas por separado con los funcionarios pertinentes de la Agencia durante los últimos dos meses, ofreció las requeridas explicaciones y documentos técnicos. Desafortunadamente, además de los intentos del régimen sionista por sabotear abiertamente en las diversas etapas de formación, implementación y las recientes negociaciones relacionadas con el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), el director general, de forma sorprendente, coincidió el texto del reciente informe de tal forma que se había presentado en el Parlamento de Europa antes del fin de las fases previstas en la declaración conjunta (la tercera ronda de charlas técnicas). En otras palabras, la conclusión del director general ya se había preparado desde hace mucho tiempo.

Cabe mencionar que en dos ocasiones, el 26 de agosto de 2020 y el 5 de marzo de 2022, Irán y la AIEA en declaraciones conjuntas firmadas en Teherán acordaron acelerar y fortalecer la cooperación y el diálogo bilateral.

Las preguntas formuladas por el Organismo a Irán deben ser legítimas y, en el marco de su estatuto, el Acuerdo Integral de Salvaguardias y el Protocolo adicional (antes de la suspensión de su aplicación por parte de Irán), y responder a las preguntas de la Organización y proporcionar acceso también están sujetos a consideraciones legales.

De hecho, las solicitudes de acceso de la Organización no coincidieron con el artículo 69 del Acuerdo Integral de Salvaguardias y el artículo 4 (d) del Protocolo adicional, ya que Irán no había presentado ningún informe en virtud del artículo 69 del Acuerdo Integral de Salvaguardias y las declaraciones del Protocolo adicional, a la Agencia, a base de lo cual la organización puediera, posteriormente, solicitar a Irán una aclaración o explicación.

Como se ha estipulado en los informes del director general de la AIEA, el sistema de verificación de las actividades nucleares de Irán es el más firme en comparación con otras partes del mundo. Este tipo de comportamiento es un claro ejemplo de las contradicciones e injusticias que se comete contra un estado miembro de la AIEA en el mundo actual. Cabe señalar que tras alcanzar el JCPOA, el 3% del total de las inspecciones llevadas a cabo por la Agencia a nivel mundial se realizaron en la República Islámica, y según el informe de Salvaguardias 2021 de la AIEA, durante los últimos 20 años, las más rigurosas verificaciones se llevaron a cabo en Irán. Los dieciocho informes estacionales del director general de la AIEA indican la amplia y constructiva cooperación de la República Islámica de Irán con la Agencia, y la cooperación de Irán en facilitar el acceso a los inspectores de la Organización muestra la profundidad del compromiso de la República Islámica y el nivel muy alto de transparencia en sus actividades nucleares pacíficas.

Sin embargo, la AIEA siempre ha lanzado acusaciones contra el programa nuclear completamente pacífico de Irán basado en las afirmaciones del régimen sionista. La solicitud del régimen israelí y los Estados Unidos de que la Agencia reabriera el expediente "el posible aspecto militar" cerrado en 2015 sobre la base de informaciones o alegaciones sin fundamentos, así como la cita de la AIEA de información inventada por el régimen sionista muestra la grave debilidad y vulnerabilidad de la Agencia en el campo de realizar las verificaciones independientes, e indica también el peligro de ejercer presiones políticas sobre esa institución internacional para promover las intenciones ilegítimas. La Agencia no debe convertirse en una herramienta para promover las políticas de algunos gobiernos, y descuidar este tema socavará la imparcialidad y el profesionalismo de la AIEA y dañará su independencia.

En caso de que las acciones de la Agencia se basan en informaciones ofrecidas por terceros o recursos libres, hay que decir que, en general, la forma en que se recopilan y presentan informaciones sobre países a la Agencia por parte de diversas fuentes, puede allanar el terreno para el abuso de algunos terceros para la explotación política contra los países destinos.

En particular, dado que no existen regulaciones para evitar el abuso y la presentación de datos incorrectos a la Agencia a este respecto, tal situación podría descarrilar las inspecciones y hacer que las acciones de verificación de la Agencia se basen en informaciones obtenidas de otras fuentes (incluidas fuentes libres o de terceros). En este sentido, el representante de la Federación de Rusia en el Simposio Internacional de Salvaguardias afirmó en su declaración:

"... {La} Agencia} no debe convertirse en una herramienta de presión política contra algunos países o una herramienta para recompensar su lealtad política... .... Los países miembros de acuerdo con este enfoque solo deben confiar en la selección de informaciones por la Secretaría .... Además, los servicios de inteligencia de ciertos estados pueden verse tentados a abusar de la Agencia como una herramienta para confirmar las informaciones que reciben a través de sus canales operativos .... Hacemos hincapié en que el derecho a utilizar toda la información disponible relacionada con las salvaguardias no debe considerarse como un cheque en blanco que los países miembros le han dado a la Secretaría para atender a las informaciones".

Las realidades existentes

La República Islámica de Irán ha desarrollado sus programas nucleares macropacíficos para satisfacer sus necesidades nacionales de acuerdo con las normas y estándares de la AIEA, incluidos el TNP y el Acuerdo integral de salvaguardias. Es obvio que Estados Unidos y los gobiernos convergentes (con sus políticas), especialmente el régimen sionista, no pueden ver ni en pintura el desarrollo del programa nuclear pacífico del país persa y siempre han creado muchos obstáculos artificiales en esa dirección. Al mismo tiempo, la República Islámica de Irán ha superado todos los obstáculos confiando en Dios Todopoderoso, el apoyo de toda la nación, los esfuerzos durante todo el día de los funcionarios del sistema y activistas de la industria nuclear, expertos y actores anónimos en este campo; y ahora se puede decir que gracias a la sangre de los mártires de la industria nuclear, el Irán islámico ha encontrado un lugar especial en el mundo.

No hay que olvidar que las acusaciones infundadas de los enemigos tienen como objetivo presionar a nuestro país para que renuncie al desarrollo de la industria nuclear, lo cual supone la fuente de la autoridad del país.

Conclusión:

Teniendo en cuenta la emisión de la fatwa (edicto religioso) del Líder Supremo de la Revolución Islámica que prohíbe la producción, reproducción, acumulación y el uso de armas de destrucción masiva, así como una transparencia amplia y sin precedentes combinada con un riguroso mecanismo de verificación, la República Islámica de Irán no tiene nada que ocultar y principalmente por varias razones estratégicas no necesita armas nucleares.

A pesar de la historia de interacción positiva entre la República Islámica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica y el énfasis de los 18 informes de la Agencia en la naturaleza pacífica de las actividades nucleares de Irán, lamentablemente algunos están cambiando una vez más el caso de Irán de la fase técnico-legal a la político-de seguridad. Indudablemente, las solicitudes más allá de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo Integral de Salvaguardias y el Protocolo Adicional socavarán la cooperación bilateral entre Irán y la AIEA. La República Islámica de Irán considera que ejercer presiones fuera del marco de las obligaciones, deberes de los países y más allá de las facultades de la Organización estipulados en los estatutos, el Acuerdo Integral de Salvaguardias y el Protocolo Adicional sobre la base de los acuerdos de los países con La Agencia perjudicará a los acuerdos entre los estados y la AIEA. En cualquier caso, la República Islámica de Irán nunca se rendirá ante tales presiones y llama a otros estados a realizar esfuerzos por la independencia de acción y el fortalecimiento de la Agencia para lograr los objetivos de no proliferación de armas nucleares en forma no discriminatoria.

Las organizaciones internacionales, especialmente la Agencia Internacional de Energía Atómica, al ser profesionales, independientes y respetando los reglamentos y normas internacionales, deben tener cuidado de no desviarse del camino determinado por los estados miembros por medio de factores como presiones políticas, métodos de financiación, etc.

En conclusión, es necesario enfatizar:

La Agencia no debe citar ni validar informacieson obtenidas a través de las actividades de espionaje o afirmaciones que recibe a través de las fuentes no confiables. De hecho, toda solicitud o pregunta de la Organización basada en documentos falsos y presuntos es contraria al estatuto de la AIEA y al sistema de verificación , por lo tanto, no obliga a la República Islámica de Irán a responder a tales solicitudes. Tales citas injustificadas no deben ni pueden ser utilizadas como justificación o base legal para presionar a los países y acusaciones en su contra. Al mismo tiempo, la AIEA no debe ignorar el papel destructivo del régimen sionista en la destrucción de las relaciones entre Irán y la AIEA.

