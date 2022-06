El director general de la AIEA asegura que la Agencia no quiere reducir la cooperación con Irán

Grossi efectuó estas declaraciones en una conferencia de prensa el lunes por la tarde, añadiendo que la decisión sobre la resolución anti iraní presentada a la Junta de Gobernadores de la AIEA depende de los países miembros de la Junta.

** Grossi dijo que el viaje a los territorios ocupados no llevó ningún mensaje

En respuesta a una pregunta sobre su reciente viaje a los territorios ocupados en vísperas de la reunión de la Junta de Gobernadores, afirmó: “Ciertamente este viaje no llevó ningún mensaje y haré lo que sea necesario”.

Grossi también se refirió a su último viaje a Irán hace unos meses y dijo: “Tenemos que reconocer que no obtuvimos el resultado deseado, y creo que mi informe fue bastante claro con la foto. “Traté de ser transparente en mi informe, y está bastante claro por qué creemos que lo que nos dijeron no era técnicamente válido y que no se proporcionó la información”.

**Las negociaciones entre Irán y la AIEA tienen que continuar

Hizo hincapié en la necesidad de continuar las negociaciones entre Irán y la AIEA y dijo: “Debemos continuar las negociaciones con Irán hasta que se aclaren estos temas. No hay otra manera de ser honesto”.

Cuando se le preguntó si una resolución contra Irán podría ayudar a resolver los asuntos pendientes entre Irán y la AIEA, dijo: “Tenemos que seguir cooperando con Irán, pero lo que hemos recibido de ellos (Irán), no ha sido suficiente y por lo tanto no podemos avanzar”.

“Así que creo que a Irán le interesa abordar estos asuntos (que quedan y no son transparentes) para que podamos continuar por el camino, y no hay otra manera de ser honesto”, añadió.

Además explicó que durante su visita a los territorios ocupados no ha hablado con funcionarios israelíes sobre el acceso de Irán a informes clasificados de la AIEA.

Con respecto a algunas alegaciones de que Irán tiene acceso a material suficiente para fabricar bombas, dijo: “Irán puede tener suficiente material para fabricar una bomba en unas pocas semanas o meses”.

**La AIEA está al tanto de las actividades de enriquecimiento de Irán

En respuesta a la pregunta de un periodista dijo que las actividades de enriquecimiento de Irán no son secretas y que la AIEA está al tanto de las actividades de enriquecimiento en Irán y que la Agencia las estaba inspeccionando.

** Le pedí a (el régimen de) Israel que permitiera que la AIEA hiciera su trabajo

Con respecto a su reciente visita a los territorios ocupados, Grossi dijo: “La Agencia tiene que comunicarse con todos como parte de su trabajo. No solo tenemos que hablar con un partido en particular, tenemos que hablar con todos los partidos. Fui allí para enviar el mensaje de que dejan que la Agencia haga su trabajo y que si Irán nos permite inspeccionar, las inspecciones tendrán buenos resultados”.

**Todos, incluso (el régimen de Israel), deben unirse al TNP

Todos, incluso el régimen de Israel, deben unirse al TNP y contar con todas las instalaciones, salvaguardias y equipos de la AIEA”, dijo sobre la necesidad de adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). “Es importante que la voz de la Agencia se escuche en todas partes”, añadió.

**Los comentarios de Gantz sobre Natanz no son nada nuevo

Finalmente, en respuesta a una pregunta sobre la declaración del ministro israelí de asuntos militares, Benny Gantz, de que Irán estaba construyendo una nueva instalación subterránea en Natanz, Grossi dijo: “Lo sé, pero no es un secreto; Porque el Dr. Salehi, exjefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), había dicho anteriormente que tiene la intención de construir más instalaciones subterráneas para instalar más centrífugas, y esto no es nada nuevo”.

La reunión trimestral de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) comenzó este lunes mientras que EEUU y el E3 (Alemania, Francia y el Reino Unido) supuestamente tienen la intención de presentar una resolución basada en alegaciones falsas del régimen sionista contra la República Islámica de Irán.

La reunión, a la que asisten 35 miembros de la Junta de Gobernadores, se lleva a cabo en el Centro Internacional de Viena y se extenderá hasta el jueves. El jefe de la misión permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Mohamadreza Ghaebi, está presente en esta reunión en representación del país persa, según IRNA.

El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, mantuvo el viernes una conversación telefónica con el jefe de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, en la cual calificó la reciente medida adoptada por EEUU y la troika europea (Francia, Alemania e Inglaterra) de preparar un borrador de resolución en la Agencia como un comportamiento apresurado, contraproducente y contrario a la diplomacia, la cual, según él, hará más complicada el proceso de las negociaciones.

En este sentido, el máximo diplomático persa se refirió a la ley del Parlamento de la República Islámica, asegurando que Irán responderá, de manera “proporcionada, efectiva e inmediata”, a cualquier acción política de EEUU y los tres países europeos en la AIEA.

