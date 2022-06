Paradoja de la Cumbre de las Américas: “¿Será que España está en América”, y no Venezuela, Cuba y Nicaragua?

“¿Será que España está en América”, se pregunta este lunes el diario oficial cubano Granma, a raíz de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y la invitación del presidente norteamericano a una delegación española.

La paradoja de que Biden convocara a Pedro Sánchez a todo correr, justificando que “la invitación allende los mares” tenía “el centro de atención en el tema de los migrantes”.

“ No estoy muy convencido de que el poder de persuasión de Biden pueda involucrar en este asunto a un país que sigue a la cabeza del paro en la Unión Europea, con una tasa del 13,3 %”, escribe Granma cuestionando la justificación.

En este sentido, El País cree que eso “no era una crítica a España, sino más bien un golpe al hígado de Washington por la política errática que ha mantenido durante los preparativos de una Cumbre que concibió como una oportunidad de ganar peso en la región, y que se ha convertido en lo contrario y en cierto modo ha minado su liderazgo”.

La protesta de numerosos gobiernos, incluso aliados importantes de Washington, como México o Argentina, se han convertido en una pesadilla para EEUU, que finalmente este lunes -el mismo día del comienzo de la Cumbre, que durará hasta el jueves-, anunció oficialmente su decisión. “… estos países (Cuba, Nicaragua y Venezuela) no serán invitados a la Cumbre”, dijo un funcionario del gobierno estadounidense.

En respuesta a este evento, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltóÑ “El presidente, Miguel Díaz-Canel, anunció que no participaría en la Cumbre de Los Ángeles. Era una firme decisión de Cuba si todos no recibían una invitación en pie de igualdad. El evento ya es un fracaso neoliberal y monroista que aísla y desconecta a EE UU de Nuestra América. Se conocen presiones y chantajes”.

Poco después, el gobierno cubano emitió una declaración oficial en la que acusó a EE UU de mantener una posición “discriminatoria e inaceptable”, y denunció que Washington abusaba“del privilegio que le otorga su condición de país anfitrión”. Según La Habana, la exclusión es “antidemocrática y arbitraria”, y una evidencia de que EE UU “concibió” y “utilizó” este mecanismo de diálogo de alto nivel “como instrumento de su sistema hegemónico en el hemisferio”, denunciando además las “presiones inmorales, chantajes, amenazas y sucias maniobras de engaño” que, dijo, han sufrido algunos países de la región que rechazaban las exclusiones. La Habana agradeció las muestras de apoyo que Cuba, Venezuela y Nicaragua han recibido en los últimos días por parte de países de la región, y consideró que EEUU “subestimó el apoyo a Cuba en la región”. “Tenemos plena confianza también en que los líderes de la región que decidan ir, sabrán fundamentar dignamente que Estados Unidos no puede tratar a nuestros pueblos de la manera en que lo hizo en el siglo XX”, agrego la declaración.

No se puede hablar de “Las Américas” sin abarcar a todos los países que integran el hemisferio. Lo que nuestra región reclama es cooperación, no exclusión; solidaridad, no mezquindad; respeto, no arrogancia; soberanía y libre determinación, no subordinación, resalta la declaracion.

Con información de EFE y Granma